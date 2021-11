Carmine Del Grosso: chi è il comico ospite di Quelli che…

Stasera, 25 novembre 2021, a Quelli che… in prima serata su Rai 2 sarà presente anche il comico e opinionista Carmine Del Grosso. Ne avevate sentito già parlare? Si tratta di un bravissimo cabarettista, che lavora anche come autore e speaker radiofonico. Ha scritto per esempio per Made in Sud e StandUp comedy Italia.

Carmine Del Grosso è nato a Napoli nel 1986, ma è cresciuto a Benevento. Dal 2007, però, si è trasferito a Roma, dove ha studiato e contemporaneamente ha cominciato a esibirsi come comico. Oggi invece vive a Milano, e dedica tutta la sua vita alla comicità. Ha vinto il Premio Nebbia Teatro Manzoni (MI) nel 2015 e il Premio Derby Cabaret. Si è anche distinto con un premio importante per il genere: il premio della critica alla manifestazione Charlot Salerno 2014. La sua bio su instagram recita: incensurato del 1986.

Dove abbiamo già visto Carmine Del Grosso

Oltre a fare teatro e radio, Carmine ha partecipato anche a qualche trasmissione televisiva. Nel 2012, su Rai 1, si è fatto notare come concorrente in Di che Talento sei. Su Rai 2, nel 2018 ha partecipato a B come Sabato. Sempre su Rai 2 ha lavorato a Battute?, 2019. E poi è stato su Sky, negli show Comedians Solve Problems e Stand up – Comedy Central. Il successo però è arrivato con la partecipazione a Quelli che… il lunedì. Come lui, anche altri due comici della fucina di Stand up sono approdati sulla Rai. Chi? Tommaso Faoro e Chiara Galeazzi. Due ragazzi a cui Carmine, di sicuro, sarà molto legato.

Stasera lo vedremo accompagnare Enrico Lucci, a cui toccherà intervistare il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Un compaesano di Carmine… E capiremo se fra i due potrà esserci una buona intesa, giustificata dal comune background.

