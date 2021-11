Carlo Lucarelli, moglie e figlie: “La mia è una famiglia mista”

Carlo Lucarelli è conosciuto per i suoi romanzi noir e la storia dei misteri italiani in tv: Il timore per il clima che si respira oggi

Lo scrittore ha una famiglia che in altri paesi europei dove la storia ha portato a più integrazine sarebbe ordinaria. È infatti sposato da una cittadina americana di origini eritree.

Definisce dunque la sua famiglia mista e questa particolarità porta anche qualche timore, espressi nel 2019 in un’intervista alla rivista Rolling Stone.

Nella lunga chiacchierata aveva parlato del clima d’intolleranza che si respira in Italia: tema che alla moglie e alea figlie le si rivolgano per strada dicendo “tornate a casa vostra”.

Lucarilli si definisce antifascista proprio perché perché esiste ancora il fascismo ed quindi “ha senso essere di sinistra”. Rivendica dunque di appartenere a una parte politica ben precisa alla quale muove comunque delle critiche. Alla sinistra, dice in sintesi, più che i valori manca un’organizzazione che riesca a mettere ordine a questi valori.

Carlo Lucarelli, chi è: la carriera

Carlo Lucarelli è un profondo conoscitore dei fatti più cruenti di cronaca nera del nostro paese, in modo particolare dei grandi misteri irrisolti. Per decenni il pubblico della seconda serata ha apprezzato Blu notte su RaiTre dove ha trattato tanti temi della storia repubblicana, dalla stragi della Strategia della tensioni ai tentati colpi di Stato, dalla storia della mafia alla ‘ngrangheta.

Nato a Parma nel 1960, vive in provincia di Bologna. Alla rivista Il piacere della lettura raccontò come conobbe la moglie. Andò ospite da Fazio a presentare il suo libro ambientato in Eritrea, L’Ottava vibrazione. Tornandò in albergo la donna alla reception, di origine eritrea, gli chiese se fosse lui lo scritto autore del romanzo. Dopo qualche anno si sono sposati.

Dalla sua penna è nato l’Ispettore Coliando e con Giampiero Rigosi, Sofia Assirelli, Michele Cogo e Davide Orsini ha firmato la sceneggiatura della fiction Rai La porta rossa.

