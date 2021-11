Bianca Gascoigne fidanzata: rientrata la crisi con Kris Boyson, chi è lui

É ufficiale, la crisi tra la modella britannica Bianca Gascoigne e il fidanzato Kris Boyson è ormai superata.

Bianca Gascoigne, ex concorrente di Ballando con le Stelle 2021 è stata vista a cena col fidanzato Kris Boyson. La coppia si è mostrata davanti ai paparazzi molto innamorata, lasciandosi andare a baci e occhiate appassionati.

La figlia dell’ex calciatore della Lazio ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, Paul Gascoigne, ha vissuto un periodo difficile con il suo compagno, che li ha portati a dividersi per un po’. La star del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci è fidanzata a Kris da un paio d’anni, e tra i due c’è ancora amore.

La causa dei loro litigi, avvenuti a febbraio, erano alcune incomprensioni del personal trainer Boyson, ed ex fidanzato della showgirl britannica Katie Price. L’uomo ha raggiunto Bianca a Roma, luogo in cui “Bibi“, nomignolo con cui viene chiamata scherzosamente da Milly e Simone Di Pasquale, il ballerino professionista che accompagna Bianca, è impegnata con Ballando con le Stelle.

Alcuni amici e conoscenti vicini a Bianca e Kris parlavano di una lontananza dovuta al lavoro. Altri gossip invece hanno affermato che avevano deciso di prendere strade diverse perchè non riuscivano più a trascorrere le giornate insieme. Tutti hanno assicurato però che non c’erano altre persone in mezzo alla coppia.

La loro separazione però ha fatto capire ad entrambi che si amano ancora, così hanno dato una seconda possibilità alla loro relazione, ripartendo proprio dalla città più romantica: Roma. La modella ha affermato che all’età di 35 anni avrebbe voglia di costruire qualcosa di duraturo per il futuro sposandosi e mettendo su famiglia.

Chi è Bianca Gascoigne

La showgirl è molto popolare nel Regno Unito dove ha vinto vari reality show vincendo Love Island e Gladiators. Gascoigne ha partecipato anche al Grande Fratello Vip inglese, e ha partecipato alle audizioni di X Factor UK ma non è riuscita a superare i provini. Ecco il video dell’audition:

Chi è Kris Boyson?

Kris Boyson è un istruttore di fitness nato a Kent, a Washington, Stati Uniti. Il 29enne possiede la sua attività di personal training, “KB Weight Loss”, ed è anche un’aspirante star della reality TV. Kris ha conosciuto la sua ex ragazza Katie Price un’amico in comune all’inizio di maggio 2018.

Boyson ha ufficializzato il suo fidanzamento con Bianca a giugno 2020 quando ha sfoggiato un anello di promessa che le aveva regalato Kris. La donna ha scritto accanto al post: “Grazie mille a @burtandgurtlondon per il mio anello di diamanti personalizzato con una data molto speciale per me incisa nella miniera interna e il primo appuntamento di @krisboyson“.

