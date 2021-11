ballando-con-le-stelle,-sabrina-salerno:-“volevo-lasciare-lo-show”

Non è tutto oro quel che luccica: Sabrina Salerno si è raccontata a Oggi parlando della sua esperienza a Ballando con le Stelle e rivelando l’evoluzione del rapporto con il suo maestro, Samuel Peron.

Sabrina Salerno a Ballando con le Stelle ha sorpreso tutti: al momento è tra le concorrenti più acclamate della trasmissione. Merito, oltre che delle sue doti da ballerina, anche della grande competenza del suo maestro Samuel Peron, con il quale è nata una evidente complicità.

Eppure dietro le quinte non tutto è sempre stato rosa e fiori. Il rapporto tra i due è infatti partito in salita, con la cantante e showgirl che aveva messo addirittura in dubbio le capacità del coreografo. A raccontarlo è stata lei stessa in un’intervista al settimanale Oggi, fornendo alcuni retroscena scottanti.

Ballando con le Stelle, la lite tra Sabrina Salerno e Samuel Peron

Nonostante la lunga esperienza pregressa di Sabrina Salerno nel mondo dello spettacolo, la concorrente di Ballando con le Stelle non è riuscita a iniziare la sua avventura nello show con serenità, arrivando a litigare proprio con il suo maestro. Gli scontri non sono mancati: “Voleva che mi buttassi subito, ma io stavo studiando il palco, le persone. Ho pensato che il programma non fosse adatto a me, e con chi me la sono presa? Con lui”.

Sabrina Salerno ha spiegato a Oggi di essere sempre stata sincera e diretta con Samuel Peron, confessandogli di pensare che insieme non potevano funzionare in quanto non bene assortiti. Inoltre ha ammesso che all’inizio le sue coreografie non le piacevano. “Prima della terza puntata abbiamo litigato – ha rivelato – è stato un disastro, volevo lasciare la trasmissione”. Fortunatamente le cose si sono poi rimesse a posto.

La cantante si è resa contro di aver esagerato e ha ammesso le sue colpe. “Stavo facendo tutto da sola e gli ho chiesto scusa” ha detto, sottolineando che per lei è stato particolarmente difficile ammettere di avere sbagliato. Il periodo complicato è dunque alle spalle e la coppia sta facendo scintille: oggi Sabrina Salerno, come da lei stessa precisato, ballerebbe con il suo maestro anche “bendata”.

