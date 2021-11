uomini-e-donne:-nuova-tronista-in-arrivo

A “Uomini e Donne 2021” sarebbe in arrivo una nuova tronista che siederà sul trono. Le indiscrezioni affermano che è un volto già conosciuto nel mondo dello spettacolo. Durante il programma di Uomini e Donne dovrebbe approdare un’altra tronista. Della nuova ragazza che si siederà sul trono non abbiamo molte notizie, se non che è un volto conosciuto nel mondo dello spettacolo. Nel frattempo rimangono i tronisti: Roberta Giusti, Andrea Nicole Conte e Matteo Ranieri.

Nel frattempo nel programma di Maria De Filippi sappiamo che accanto a Sophie Codegoni si siederà un altro tronista e, secondo questa nuova indiscrezione, si tratta di una donna. Alcuni gossip affermano che a partecipare in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.45 e in replica alle 19.50 su La5 sarà “una bella mora”.

Inoltre è previsto che tra Roberta e Andrea Nicole qualcuno farà la sua scelta nei prossimi giorni. La loro esperienza, iniziata ad agosto 2021, potrebbe dunque finire tra qualche giorno anche se le incertezze sono ancora tante e Roberta si ritrova a dover decidere tra Luca e Samuele.

Nel corso della scorsa puntata gli spettatori hanno visto Giusti baciare in esterna tutte e due i corteggiatori, ma quando le è stato chiesto chi preferisse dei due non ha espresso nessuna preferenza. Roberta Giusti infatti ha affermato di provare dei forti sentimenti per entrambi.

Per quanto riguarda Andrea Nicole sappiamo che è ancora divisa tra Ciprian e Alessandro. Il pubblico afferma che quasi sicuramente la scelta finale della donna ricadrà sul primo, per cui ha sempre mostrato un forte interesse. Col tempo, le idee del pubblico sono un po’ cambiate. In effetti, Alessandro si è fatto strada nel cuore della tronista e potrebbe accadere il colpo di scena. (CLICCA QUI per saperne di più sul programma sulla pagina ufficiale Instagram)

