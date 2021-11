un-professore,-dante-balestra:-anticipazioni-puntata-del-25-novembre

Un Professore, gli episodio di stasera vertono attorno alle lezioni di Aristotele e Giordano Bruno: novità su Simone

Questa sera in prima serata su RaiUno vanno in onda due nuovi episodi di Un Professore, la fiction con protagonista Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi che sta riscuotendo un discreto successo.

La vicenda ruota attorno al personaggio Dante Balestra, interpretato dall’attore romano, un docente di filosofia fuori dai canoni ritronato a Roma dopo molti anni per stare vicino al figlio Simone visto che la mamma, sua ex moglie, si sta trasferendo in Scozia per lavoro.

Mentre in aula continua a svolgere lezioni in modo particolare, coninvolgendo maggiormente gli alunni, fuori continua il corteggiamento con Cecilia mentre Anita è nei pensieri di Ettore, il suo ex.

Il figlio del prof è innamorato di un compagno di classe che il padre ha preso sotto la sua ala protettrice. Nel nuovo epidosio, intitolato Aristotele, vedremo Dante che riuscirà a far uscire di casa Pin ma Manuel subisce un pestaggio: Sbarra lo fa picchiare perché non ha consegnato l’auto in tempo. A soccorrerlo è proprio Simone che si rende conto quanto gli voglia bene.

Un professore, il secondo episodio della serata

Nel secondo episodio intitolato Giordano Bruno, Anita si rendo conto di quanto Dante Balestra sta facendo per Manuel. La gratitudine (e l’attrazione) è così tanta che lo bacia. L’episodio prende il nome dal poeta di Nola perché la lezione su di lui serve per cercare di capire cosa nascondono Manuel e Simone. È infatti convinto che i due non dicano la verità e porta la classe a Campo dei Fiori dove c’è la statua del poeta che per la verità diede la vita.

Avviene anche l’incontro tra il Prof e Mimmo, uno studente finito in prigione. Si scopre successivamente che a distruggere l’auto di Sbarra è stato Simone: nasce così il litigio che convincerà sempre di pià il ragazzo dei suoi sentimenti che deciderà di confidare a Laura.

