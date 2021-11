Paolo Conticini, l’attore ha figli? Ecco la verità sulla nuova vita privata

Paolo Conticini, è un attore e comico italiano che ha riscosso grande successo ed è molto apprezzato dal pubblico, il 52enne è sposato dal 2013 con Giada Parra.

L’attore è molto riservato riguardo la sua vita privata, cerca di mantenere il massimo riservo sulla sua vita personale, l’attore non ha figli ma sia l’attore che sua moglie non hanno mai negato di aver intenzione di avere figli.

L’attore nasce a Pisa il 10 Gennaio del 1969, ha un fratello di nome Stefano al quale è molto legato, ua madre lavora come dipendente comunale , mentre suo padre è un imbianchino.

Sin dalla tenera età l’attore ha maturato una passione per la recitazione, infatti il suo sogno nel cassetto è sempre stato quello di diventare un attore professionista in tutta l’Italia.

I genitori non erano molto felici della sua passione, infatti pensavano ad un futuro diverso per il figlio, l’attore ha cominciato a partecipare in diversi concorsi di bellezza, da questo punto in poi il suo fascino e il suo talento non sono passati inosservati.

Subito dopo l’attore comincerà ad impegnarsi nei provini del cinema, Christian De Sica lo inviterà a partecipare in un film intitolato “Uomini uomini uomini”, questo sarà l’esordio dell’attore nel mondo dello spettacolo.

Paolo Conticini, il simbolo della televisione italiana ha svolto altri lavori

L’attore italiano viene riconosciuto come uno degli attore di grande successo italiani, prima di conoscere Christian De Sica, ha svolto diversi lavori come: il modello, il disegnatore in uno studio di arredamento, ha anche gestito una palestra.

All’età di 23 anni comincerà la sua carriera nel mondo dello spettacolo, negli anni successivi collaborerà con Christian De Sica in diversi film cinepanettoni proiettati al cinema.

Il suo nome è stato da sempre collegato alla serie tv “Provaci ancora prof”, con lui hanno recitato Carolina Crescentini, Michele Morrone e Veronica Gentili, nella serie ha interpretato il commissario vice questore Gaetano Berardi per12 anni, dal 2005 al 2017, nello stesso anno reciteà nel film “Di Tutti i color” con Flora Canto.

Mentre nel 2008 ha avuto la possibilità e l’onore di condurre lo storico programma televisivo dedicati ai bambini, lo “Zecchino d’Oro”, con lui c’era anche la conduttrice Veronica Maya.

