Oroscopo dei tradimenti: ecco quali segni si cacceranno nei guai a dicembre

Ariete – Marte in Bilancia per tutto il mese non ti renderà sicuramente uno degli amanti più ben prestanti dello Zodiaco. Tuttavia, Venere potrebbe compensare il calo del desiderio con la nascita di un sentimento molto forte verso una persona che desidera impegnarsi seriamente con te e che è disposta ad attendere prima di lasciarsi andare ai piaceri dell’eros.

Toro – Le persone nate sotto il segno del Toro sono molto leali e oneste, tra le più leali di tutto lo zodiaco. Per tale ragione non si riesce nemmeno a immaginare come possa arrivare a tradire, non potrebbe mai rischiare di rovinare una relazione amorosa per un comportamento sleale. Per il Toro la correttezza è fondamentale, si tratta di un segno trasparente e privo di segreti. Quindi difficilmente tradisce ma se a dicembre si troverà i una situazione di fragilità della coppia, potrebbe trovare un’amicizia speciale a dicembre che porterebbe al tradimento e alla fine della storia.

Gemelli – I Gemelli sono persone che pensano al tradimento come un divertimento innocuo e necessario alla coppia per restare unita. Si tratta di persone passionali che richiedono impegno sul lato dei rapporti intimi, un segno bollente che non si accontenta e cerca sempre nuovi stimoli che lo rendono soddisfatto e allegro. Amano i drammi quindi non si fanno nessun tipo di problema in caso venga scoperta la scappatella anche per questo motivo tende a cercare complici di tradimento nelle persone che frequenta e che sono vicine anche a entrambi i partner della coppia. Attenzione agli amici più legati, sono i primi ad essere puntati dai Gemelli.

Cancro – L’ultimo posto in classifica spetta al Cancro in quanto non ama il tradimento e, se è davvero innamorato, non gli passa nemmeno per la mente di cercare avventure. Ama giocare, stuzzicare, essere ammirato e ricercato ma tutto finisce lì. I nati sotto questo segno, infatti, faticano molto a compiere un tradimento sia del partner che di un semplice amico. Sono persone molto emotive con profondi sentimenti e capaci di fare grandi sacrifici. Non riescono a raccontare bugie perché non vedono l’ora di raccontare tutto; se dovesse tradire non resisterebbe a non dirlo e lo verreste a sapere subito in un modo o nell’altro.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI

Leone – Il Leone tradisce raramente ma non per lealtà verso il partner ma piuttosto perché odia i problemi e non vuole vivere drammi. Nella vita di coppia può arrivare qualcuno che mina la serenità della relazione ma difficilmente il Leone gli darà attenzione a meno che non sia talmente coinvolgente da fargli fare un passo falso, forse un bacio può sfuggire. In questi casi il Leone cercherà subito di correre ai ripari evitando di essere scoperto e allontanando l’intruso per evitare litigi con il partner.

Vergine– Il podio della classifica dei traditori spetta alla Vergine, chi appartiene a questo segno sono traditori seriali quindi non solo a dicembre, anche se quest’anno questo mese farà una vera e propria strage di cuore recuperando il tempo perso. La Vergine mente con estrema facilità, è una cosa talmente naturale che lo fa senza nemmeno pensarci e non si può fare a meno di credergli.

Bilancia – Le persone nate sotto il segno della Bilancia sono molto individualiste ed egocentriche, a dicembre è molto probabile che tradiscano i partner con le persone che li faranno sentire al centro delle attenzioni gonfiandoli di autostima. Il loro ego è al massimo in questo periodo dell’anno in cui si può mostrare in tutta la sua magnificenza. Il tradimento è, per loro, semplicemente la cosa migliore da fare in quel momento quindi perché non farlo?

Scorpione – Lo Scorpione è passione pura e non possono fare a meno di attirare l’attenzione di molte persone desiderose di vivere anche solo un’avventura con lui. Quest’abitudine alle tante attenzioni e all’ammirazione li rende talvolta immuni dal desiderio di compiere un tradimento ma solo se la vita intima della coppia lo soddisfa pienamente. Uno Scorpione non può restare insoddisfatto, se il partner è poco passionale il tradimento diventerà una prassi obbligatoria soprattutto a dicembre 2021. Un periodo di libertà ritrovata, voglia di contatto e pochi vestiti addosso. In particolare riceveranno le loro attenzioni le persone che li snobbano un po’ e non quelle che cadono continuamente ai suoi piedi.

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI

Sagittario – Con Marte in Bilancia, sarai lui/lei di letto che ogni persona vorrebbe, ma che solo in poche potranno avere. Preparati a performances da urlo. Con Venere nel tuo Segno, non è escluso che tu ti possa innamorare di una persona che è stata la tua amante per tanto tempo. Se i sentimenti che provate sono reali, nessuno vi potrà più dividere.

Capricorno – Marte in Bilancia questo mese ti renderà particolarmente stressato. Non riuscirai facilmente a staccare la spina dalle faccende lavorative e rinuncerai anche a qualche incontro galante. Con Venere in Sagittario, però, potresti decidere di provare a sedurre una persona già impegnata che ti ha fatto capire di nutrire un interesse speciale per te.

Acquario – L’Acquario è uno dei segni più libertini e quindi durante questo dicembre 2021 avrà la tendenza a giocare con la sua naturale simpatia e fascino irresistibile che porta a trovare molte occasioni di tradimento a dicembre in vacanza. Un segno zodiacale che però può riservare sorprese inaspettate in quanto, seppur notoriamente traditore, l’Aquario diventa assolutamente fedele se si innamora perdutamente. Casi rari ma esistono, dicembre è il mese più pericoloso quest’anno quindi occhio a non lasciarlo solo.

Pesci – Le persone accoppiate con un Pesci, Sagittario, Ariete o Capricorno potrebbero avere delle brutte sorprese a dicembre . Questi segni sono facili da catturare da eventuali predatori in quanto si lasciano conquistare con molta velocità. Non mantengono la concentrazione sulla coppia e sul partner con il quale stanno vivendo magari una bellissima storia d’amore. Per questo motivo si lasciano trascinare in avventure passionali .

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo dei tradimenti: ecco quali segni si cacceranno nei guai a dicembre proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera ogni giorno.