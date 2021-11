Omicidio Nada Cella, chi è Annalucia Cecere e quali sono le accuse

Si aggrava la posizione di Annalucia Cecere, indagata per l’omicidio di Nada Cella. C’è una dichiarazione da parte di Soracco, l’ex datore di lavoro della Cella. In più, forse sono spuntante delle tracce della vittima sul suo motorino della Cecere. Soracco, intanto, smentisce di aver mai coperto la donna…

Omicidio Nada Cella. Siamo forse giunti a una svolta? Dopo la riapertura dell’inchiesta, grazie al lavoro della giovane criminologa Antonella Pesce Delfino, abbiamo un’indagata: Annalucia Cecere. E su di lei si accumulano le prove indiziarie. In che modo Annalucia Cerere sia stata coinvolta nella morte di Nada Cella, avvenuta il 6 maggio del 1996, lo spigano gli inquirenti: la Cecere si sarebbe invaghita di Marco Soracco, il commercialista presso il quale la vittima lavorava, e avrebbe ucciso la segretaria per gelosia.

Chi è Annalucia Cerere

Annalucia Cecere è un ex insegnante. All’epoca della morte di Nada Cella aveva ventotto anni e aveva conosciuto il commercialista Soracco in discoteca e a lezioni di ballo. Avrebbe voluto lavorare per lui, e allontanare Nada Cella da quell’ufficio, visto che la vedeva come un rivale. Quest’ultima informazione verrebbe proprio da Soracco. Il commercialista, infatti, pare abbia dichiarato che la Cecere si offrì di sostituire Nada poche ore dopo il delitto…

A rivelare la proposta a Soracco fu un’amica comune. Ma il commercialista ha spiegato che non prese neppure in considerazione quella richiesta, visto il momento. La Cecere era stata già indagata venticinque anni fa, ma fu poi prosciolta. Ma ora gli inquirenti hanno riaperto il caso e hanno tirato fuori cinque bottoni (che nel 1996 le avevano sequestrato in casa) dello stesso tipo di quello trovato sporco di sangue sul luogo del delitto nello studio di Chiavari.

In più ci sarebbe la questione del motorino, ritrovato parcheggiato nella casa in provincia di Cuneo dove oggi la donna abita…

Il DNA della Cerere

Alcuni testimoni avrebbero visto la Cecere sotto lo studio del commercialista la mattina dell’omicidio sul suo motorino. Qualcuno l’ha vista, e ha detto che la Cerere era sporca di sangue, e che stava infilando qualcosa nel motorino. Il motorino della donna esiste ancora, questo il fatto saliente. E perciò il mezzo è stato sottoposto a sequestro ed è ora sotto analisi. Si cerca qualcosa sotto la sella.

Infatti, in quel punto ci sarebbero ancora tracce su cui sono previsti accertamenti tecnici non ripetibili. Occorrerà poi estrarre quindi estrarre il DNA da quelle tracce per capire se corrisponde o meno a quello di Nada Cella.

