mare-fuori-2,-ecco-cosa-succede-nelle-puntate-in-onda-il-24-novembre

La sera di mercoledì 24 novembre andranno in onda la terza e la quarta puntata di Mare Fuori 2. Ecco cosa accadrà nella fiction secondo le anticipazioni raccolte dalla redazione di Cronaka12.

La popolare fiction di Rai 2, tornata in onda la sera di venerdì 17 novembre con le prima due puntate della seconda stagione, arriva ad una prima svolta importante. Forse decisiva. Ecco di cosa si tratta.

Mare Fuori, la popolare fiction di Rai 2 ambientata nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli, nata da un’idea originale di Cristiana Farina e diretta daMilena Cocozza ed Ivan Silvestrini, é giunta alla seconda stagione.

La serie RAI ha come sfondo le vicende di settanta ragazzi, 50 maschi e 20 femmine, ristretti per reati di vario genere presso l’istituto di pena partenopeo e situato a picco sul mare. Da cui il titolo. Protagonisti della serie sono Carolina Crescentini, Carmine Recano, Massimo Valenti e Valentina Romani.

Mare Fuori 2: le anticipazioni del 24 novembre

Le prime due puntate della seconda stagione sono andate in onda mercoledì 17 novembre mentre stasera andranno in scena la terza e la quarta puntata. La secondo stagione di Mare Fuori, salvo imprevisti, terminerà il prossimo 22 dicembre.

La terza e la quarta puntata in onda oggi, mercoledì 24 novembre, si intitolano Io non sono come vuoi e Amare chi fa male. Ecco le anticipazioni su cosa accadrà secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione e confermate, indirettamente, da una nota l’Ufficio Stampa della Rai.

Nella terza puntata, Io non sono come vuoi, protagonista assoluta sarà Naditza verso cui sarà preso un provvedimento all’insaputa dei famigliari. Importanti risvolti anche per Cardiotrap e Gemma. Colpo di scena per Lino.

Nella quarta puntata, Amare chi fa male, ci sarà una svolta importante nella vita di Carmine. Colpo di scena per Filippo. Attenzione al rapporto tra Pino è Kubra. Riserverà delle sorprese.

