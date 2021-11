la-terza-incomoda-fra-elodie-e-marracash:-rosmy-vuota-il-sacco

Ormai è storia passata. Dopo due anni di amore, Marracash ed Elodie si sono separati. E si dice anche che i due siano rimasti in buoni rapporti. Eppure si continua a indagare per capire il motivo della rottura. Secondo le indiscrezioni potrebbe esserci stato un tradimento. E così entra in scena la cantante Rosmy. Fu lei a causare la crisi fra il rapper ed Elodie?

Si è parlato tanto di un presunto colpo di testa da parte di Marracash quale causa della sua rottura con la bella Elodie. Come al solito a far partire le chiacchiere c’ha pensato Dagospia. E subito le malelingue si sono concentrate su un soggetto in particolare, anche lei una cantante: Rosmy. Sarebbe stata lei l’amante di Fabio Bartolo Rizzo in arte Marracash? Dopo tante voci, a parlare è proprio Rosmy. Scopriamo che cosa ha detto…

Silenzio, parla Rosmy

Rosmy è il nome d’arte con cui va in scena Rosamaria Tempone (nata a Zurigo il 6 gennaio 1986), una cantautrice italiana, che in passato si è dilettata anche come attrice. Deve la fama alla vittoria del Premio Mia Martini nel 2016, e ancora di più ai rumour che la stanno circondando negli ultimi giorni. Qualche tempo fa, infatti, Rosamaria si descrisse come causa della rottura fra il rapper e l’allora fidanzata Elodie.

La cantante Rosmy, dunque, ha parlato per la prima volta del suo presunto flirt con Marracash. Quando il rapper e l’allora fidanzata Elodie si stavano lasciando è improvvisamente sbucato dal mondo del gossip il suo nome. E ora Rosmy ci mette la faccia. Confessandosi su Fanpage. “Mi sono svegliata quella mattina e mi sono trovata milioni di messaggi sul telefono”, ha detto la ragazza.

Pensava che sarebbe finita di lì a poco, e invece la questione è esplosa. “Ho iniziato a preoccuparmi. Il gossip non mi appartiene, mi è arrivato come un pugno nello stomaco”, ha continuato Rosmy.

Fra Marracash ed Elodie

Dopo qualche giorno di smarrimento, durante i quali ha preferito restare in silenzio, la cantante di Zurigo ha capito di doversi esprimere, per liberarsi. Su un suo attuale rapporto con Marracash non ha negato né ammesso, però. Si è tenuta sul vago.

Giorni fa, però, lo stesso Marracash su Twitter aveva dichiarato di non avere alcuna relazione con Rosmy dopo l’addio ad Elodie. Elodie, invece, tace. Ormai ha altro a cui pensare…

