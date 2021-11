gf-vip,-patrizia-pellegrino-e-il-tumore-asportato:-la-cicatrice

GF Vip, è la nuova concorrente della Casa nel Grande Fratello Vip, l’attrice ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà proprio durante la 21esima puntata del reality show.

La concorrente napoletana è diventata una rinomata attrice, conduttrice e showgirl, riuscendo ad entrare nel cuore degli spettatori tramite film di successo come “Viva l’Italia” e “Le grida del silenzio”.

Durante la sua vita ha dovuto affrontare diverse difficoltà, per poi segnarla in maniera profonda, subito dopo entrerà a far parte del reality show, per poi aprire il suo cuore ad alcune concorrenti della Casa, parlando del suo passato con matrimoni falliti, perdita di un figlio e un difficile tumore.

La nuova concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato della sua vita privata, ci sono stati diversi episodi drammatici, i traumi vissuti dall’attrice sono stati raccontati alle concorrenti della casa con un sorriso sul volto.

L’attrice si trovava con Sophie, Clarissa e Miriana, per poi mostrare la cicatrice del suo tumore esportato, l’attrice ha dichiarato che le è stato asportato un rene.

Miriana ha cercato di confortarla subito, per poi prendere parola e dirle quanto sia stata forte in tutti gli ostacoli affrontati durante la sua vita. La concorrente ha dichiarato che gli eroi hanno le cicatrici, l’attrice ha acconsentito dichiarando di essere un’eroina dopotutto.

GF Vip, l’attrice durante il 2021 ha scoperto di avere un tumore al rene

Ha dovuto sottoporsi ad un’operazione per riuscire ad asportare il rene malato, è stata ospite a Domenica In, per poi raccontare del suo periodo buio e pieno di preoccupazioni.

L’attrice ha dichiarato di aver avuto un’ecografia, per poi vedere il volto del dottore cambiare, le disse che c’era qualcosa di anomalo nel suo rene sinistro.

Le disse che si trattava di un tumore, ha dovuto sottoporsi ad una tac per poi confermare che si trattava di un tumore maligno, l’attrice ha avuto la sensazione di esser sprovvista delle forze necessarie per affrontare un problema del genere.

Dopo essersi confidata con Miriana Trevisan, l’attrice ha parlato del dolore provato dopo la morte di suo figlio, il quale è morto pochi giorni dopo il parto, l’attrice non è riuscita a dargli l’ultimo saluto.

Si rivolge a Manila Nazzaro parlandole del giorno in cui le regalarono un bonsai, in quel giorno un fiore bianco sbocciò, per la donna sembrava che suo figlio la stesse salutando, purtroppo non è riuscita a vederlo per dargli l’ultimo saluto.

