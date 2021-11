Fondazione Umberto Veronesi presenta un nuovo libro per un cibo più responsabile e sostenibile

Il cibo rappresenta un ecosistema di sostenibilità e responsabilità, sul quale convergono vari mondi e vari settori, della produzione e della distribuzione, del trasporto e della logistica. È un osservatorio privilegiato sul mondo della sostenibilità, della responsabilità e dell’innovazione che la può sostenere. Fondazione Umberto Veronesi – nell’ambito delle attività dedicate alla corporate social responsibility – ha organizzato una riflessione sul tema del cibo responsabile e sostenibile, sottolineando il ruolo critico del management e nel marketing nel tradurre grandi ideali e aspirazioni in effettive concrete azioni e prassi che riescano a tradurre lo stare bene a livello individuale nel benessere collettivo.

Un libro che racconta il dialogo virtuoso tra scienza e impresa

L’incontro – in programma il prossimo 2 dicembre dalle ore 17.30 alle 18.30 – è dedicato alla presentazione del quarto manuale della collana Marketing e Responsabilità Sociale, realizzato da Fondazione Umberto Veronesi e curato dal professor Fabio Ancarani, nel quale vengono ospitate alcune testimonianze di valore del mondo imprenditoriale della produzione alimentare che rappresentano l’ecosistema legato al cibo. Il quarto manuale può essere scaricato gratuitamente sul sito www.fondazioneveronesi.it a partire da giovedì 2 dicembre 2021. Un nuovo volume che racconta il dialogo virtuoso tra scienza e impresa, tema caro alla Fondazione Umberto Veronesi, fondamentale per condividere e promuovere nella collettività stili di vita salutari, ma anche necessariamente più sostenibili.

“Negli ultimi anni è cresciuta sempre più la consapevolezza di una stretta connessione tra ricerca scientifica, cibo, sostenibilità, etica e responsabilità di impresa – afferma il Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Umberto Veronesi – un legame portato avanti da Fondazione con sempre maggiore attenzione da parte delle aziende che la sostengono e che con noi realizzano progetti di corporate social responsibility per generare valore non solo nel mondo imprenditoriale, ma culturale per ogni singolo cittadino”.

Il cibo legato ai concetti sostenibilità e salute

Il cibo è sempre stato, nella storia dell’umanità, un tema centrale. Nelle dinamiche economiche e sociali, il tema è finito sotto le luci della ribalta pochi anni orsono, con Expo 2015, e successivamente per ragioni di emergenza sanitaria e di pandemia e di come questa ha sostanzialmente modificato stili di vita e consumo. Sostenibilità e benessere a livello individuale ed effetti benefici a livello della società e del pianeta, convergono quando si parla di cibo responsabile e sostenibile. Mangiare bene fa bene all’individuo cosi come fa bene alla società e al pianeta. Il cibo è, da sempre, legato intrinsecamente al concetto di vita e di benessere e salute. Esso è anche inscindibilmente legato al tema della sostenibilità, dell’utilizzo equo, solidale e responsabile delle risorse.

L’innovazione scientifica e tecnologica sta permeando con decisione il mondo del food: nascono dalla ricerca scientifica nuovi cibi, che consentono di risparmiare risorse naturali o di migliorare la salute, i “cibi tradizionali” evolvono verso nuovi modelli di produzione e di consumo, si sviluppano nuovi modelli distributivi del cibo, sempre più sostenibili nella logistica e nel trasporto, cosi come nel packaging. Produttori e distributori più “smart”, oramai, non producono e commercializzano “cibi sostenibili”, ma una vera e propria value proposition sostenibile a 360 gradi, dal cibo al packaging fino alla delivery al cliente ed al ricoclo (con la connessa riduzione degli sprechi). In alcuni casi, nel food delivery, si sviluppano veri e propri nuovi modelli di business.

Alla presentazione del quarto manuale della collana Marketing e Responsabilità Sociale partecipano: Anna Guatri, responsabile Crs di Fondazione Umberto Veronesi; Fabio Ancarani, associate dean per executive education, Bologna Business School e curatore del IV volume Marketing e Responsabilità sociale; Roberto Della Casa, docente di marketing dei prodotti agroalimentari dell’Università di Bologna; Laura Ferrari, presidente gruppo Alimentazione Assolombarda – Presidente Ferrari Giovanni Industria Casearia spa; Francesca Priora, global collection programmes & stakeholder engagement director.

Il ruolo della Fondazione per sostenere la ricerca

Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 nel nome e nel segno del grande oncologo già fondatore e direttore scientifico emerito dell’Istituto Europeo di Oncologia. Due gli scopi che dichiara di voler perseguire: il sostegno alla ricerca scientifica e la corretta divulgazione scientifica. In tutti questi anni ha finanziato la migliore ricerca scientifica in campo oncologico, cardiologico e delle neuroscienze. Grazie ai donatori e alle aziende sostenitrici, dal 2003 ad oggi, Fondazione ha sostenuto il lavoro di poco meno di 2 mila ricercatori impegnati in centri di ricerca di eccellenza su tutto il territorio nazionale. Non solo, a questo importante numero si aggiungono ben 135 progetti di ricerca finanziati. A il sito di Fondazione Umberto Veronesi pubblicherà sul sito i risultati del bando pubblico per il finanziamento ai nuovi ricercatori per l’anno 2022. Sono quasi 400 le domande pervenute da parte di eccellenti medici e ricercatori.

Per partecipare al webinar è necessario registrarsi al seguente form: https://bit.ly/CSR-21

