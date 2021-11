atletico-milan-0-1,-perla-di-messias:-tabellino-e-highlights

Il trequartista mette a segno una rete pesantissima al Wanda Metropolitano e salva le speranze dei rossoneri di qualificarsi. Ora decisiva la sfida con il Liverpool a San Siro

Aletico-Milan, tabellino e highlights

Atletico-Milan, tabellino e highlights

Atletico-Milan, tabellino e highlights – Il Milan allenato da Stefano Pioli ha bisogno di vincere per poter continuare a sperare in una qualificazione quasi impossibile, con Ibrahimovic e compagni appesi a quello che sarà il risultato della sfida tra Liverpool e Porto. In casa dell’Atletico Madrid anche il match dei rossoneri è però tutt’altro che facile. Pioli schiera Giroud come unica punta, mentre la trequarti viene affidata a Krunic, Brahim Diaz e Saelemaekers. Al posto di Tomori dal primo minuto gioca Romagnoli accanto a Kjaer nel cuore della difesa. Diego Simeone opta invece per il 3-5-2, con Griezmann accanto a Suarez sul fronte offensivo. Il primo tempo si conclude con il risultato di 0-0, solo l’ammonizione di Giroud da annotare sul taccuino dell’arbitro Slavko Vincic. Nella ripresa il Milan rischia qualcosa di fronte alle accelerazioni dell’attaccante francese dei Colchoneros, ma il Diavolo sarà poi capace di alzare il baricentro, pur non trovando, almeno nei primi minuti del secondo tempo, la rete di un insperato vantaggio. L’Atletico anche quando va in difficoltà è abituato a difendersi, mentre i rossoneri non riescono a trovare spazi tra le maglie difensive biancorosse, neanche dopo l’ingresso in campo di Ibrahimovic. Lo 0-0 non può certamente bastare al Milan per continuare a sperare negli ottavi di finale. Una conclusione di Kessié dal limite dell’area di rigore si rivela molto pericolosa per la formazione di casa, ma gli spagnoli sono bravi a salvarsi in extremis sulla linea di porta. Questa una delle occasioni più evidenti per la squadra di Pioli. Occorre aspettare fino all’86’ per trovare il gol, con il Meazza in visibilio per la rete da posizione ravvicinata di testa di Messias, servito in maniera perfetta da Kessié con un cross dalla fascia sinistra. Una rete preziosissima, che tiene di fatto ancora in vita il Milan e non lo condanna all’eliminazione dalla massima competizione europea già questa sera. Ora diventa decisiva la sfida in casa contro il Liverpool e la partita tra Porto e Atletico Madrid nell’ultima giornata della fase a gironi.

Potrebbe interessarti anche: Spartak Mosca-Napoli 2-1: Selikhov le para tutte

Gli aggiornamenti della Champions League su Twitter Atletico-Milan 0-1: Tabellino e Highlights Reti: Messias 87’ Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Hermoso (Renan Lodi 64’), Gimenez, Savic, Carrasco, De Paul (Vrsaljko 77’), Koke, Lemar (Correa 64’), Llorente, Griezmann (Kondogbia 81’), Suarez (Cunha 77’).

Allenatore: Diego Simeone Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Theo Hernandez, Kjaer, Romagnoli, Kalulu (Florenzi 65’), Tonali (Bakayoko 65’), Kessié, Krunic (Messias 65’), Brahim Diaz (Bennacer 78’), Saelemaekers, Giroud (Ibrahimovic 66’).

Allenatore: Stefano Pioli Arbitro: Slavko Vincic Ammoniti: Giroud, Llorente, Bakayoko, Hernandez Espulsi: – Highlights QUI

The post Atletico-Milan 0-1, perla di Messias: tabellino e highlights appeared first on Ck12 Giornale.