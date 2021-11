Arisa e Vito Coppola: “Lui è fidanzato” e la ragazza interviene sui social

Arisa e Vito Coppola continuano a far discutere e in tanti hanno scritto che da anni è impegnato: ecco il messaggio social

Sabato scorso a Ballando con le Stelle Arisa e il suo maestro Vito Coppola si sono scambiati un bacio appasionato.

Ovviamente il gesto è diventato un tema molto discusso in questi giorni sulle pagine di spettacolo e di gossip. Cosa c’è tra loro? È amore? Arisa già nelle scorse settimane era tornata sotto i riflettori per alcune foto pubblicate su Instagram, poi il bacio l’ha rimessa al centro dell’attenzione ancora di più.

Intervistato da Novella 2000, Vito Coppola ha spiegato cosa c’è tra loro, qual è il rapporto. Lei era rigida quando hanno cominciato ha provare, ha detto, poi man mano si è sciolta. I loro corpi hanno trovato feeling (indipensabile per ballare insieme) ma hanno scoperto che anche i caratteri sono affini.

Sono entrambi impulsi e proprio l’istinto ha fatto sì che scattasse il bacio. Ma la cosa finisce qui. Stando a quanto ha spiegato, c’è una grande amicizia e una forte intesa, nulla di più.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bacio Arisa e Vito Coppola, stanno insieme? Parla lui

Arisa e Vito Coppola, l’ex di lui: “Necessario fare chiarezza”

Dopo il bacio, in tanti hanno scritto che Vito Coppola è fidanzato e che dunque con quel gesto avrebbe tradito. Visto che improvvisamente la ragazza si è trovata al centro del gossip, è dovuta intervenire su Instagram per mettere le cose in chiaro. Valentina, originaria di Eboli nel salernitano come Vito, su Instragram ha scritto un lungo post.

I due da quasi un anno (dicembre 2020) non stanno più insieme e quindi non c’è stato nessun tradimento. La loro storia non è durata poco, sei anni, di cui tre di convivenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici 21, il provvedimento del maestro Todaro su Mattia

Se il bacio fosse avvenuto con loro che era fidanzati, spiega, il fatto “sarebbe stato più intrigante come trama e avrebbe fatto più GOSSIP. Mi spiace deludervi ma non sono la “cornuta” del momento!”.

The post Arisa e Vito Coppola: “Lui è fidanzato” e la ragazza interviene sui social appeared first on Ck12 Giornale.