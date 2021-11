amici-21,-il-provvedimento-del-maestro-todaro-su-mattia

Amici 21, il maestro Raimondo Todaro si è rivelato un professore molto esigente sia dal punto di vista scolastico e che dal punto di vista etico e umano, sin dal primo giorno si aspetta dai suoi alunni molto impegno.

Al tempo stesso esige educazione e rispetto durante le prove, per questo motivo ha punito severamente il suo ballerino Mattia Zenzola, il maestro ha chiesto di incontrare il suo allievo prima di una gara tra i ballerini, alla quale il diretto interessato ha partecipato per poi scoprirne il motivo.

La conduttrice di Amici, Maria De Filippi, ha cercato di parlare con Mattia prima della gara, facendogli prendere la maglia in casetta per poi recarsi subito in studio.

Incontrerà il maestro Todaro, il quale gli spiegherà di aver assistito dietro gli specchi alla lezione con Umberto e non gli è piaciuto il suo atteggiamento scontroso.

Il maestro ha assegnato un passo a due a Christian, per poi scegliere di mettergli accanto Mattia proprio perché sono amici, ma a lezione Mattia Zenzola era molto svogliato ed indisponente.

Il maestro ha dichiarato di aver avuto il mal di pancia per l’atteggiamento avuto dall’allievo per tutta la lezione, infatti sembrava che non gli andasse di allenarsi, era addormentato e anche indisponente.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Amici 21, Maria De Filippi infuriata: “Ma le p***e dove le abbiamo?”

Amici 21, il maestro Todaro è infuriato per il comportamento di Mattia a lezione

Il maestro ha continuato a rimproverare l’allievo dichiarando che non ci si comporta in quella maniera con professionisti che lavorano per loro, al posto di Umberto l’avrebbe mandato in casetta dopo due minuti, mentre Christian era perfetto, aveva un sorriso e una postura degna di nota.

Per il maestro questo tipo di comportamento è inconcepibile, non ha accettato alcuna giustificazione dall’allievo. Infatti non ha dato modo all’allievo di giustificarsi, infatti ha dichiarato che l’unica motivazione che avrebbe potuto spingerlo a comportarsi così sarebbe potuta essere una febbre a 40 o un dolore fisico grave.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Amici 21, Celentano contro i suoi allievi: “Andate a casa!”

Avrebbe apprezzato se Mattia avesse dichiarato sin dall’inizio di non essere in forma e quindi non poter seguire la lezione nel migliore dei modi. Per il maestro quello di Mattia è un comportamento così grave che lo avrebbe sin da subito mandato a casa, ma dato che questa era la prima volta ha solo sospeso la maglia di Mattia per una settimana.

L’allievo non è riuscito a trattenere le lacrime dopo la punizione del maestro Todaro, era molto dispiaciuto e pentito, subito dopo si è confidato con LDA dicendogli che la punizione del maestro Todaro gli è sembrata fin troppo dura.

The post Amici 21, il provvedimento del maestro Todaro su Mattia appeared first on Ck12 Giornale.