youngboys-atalanta-3-3,-magia-di-muriel:-tabellino-e-highlights

YoungBoys-Atalanta, tabellino e highlights

YoungBoys-Atalanta, tabellino e highlights – Nella trasferta svizzera la partita dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini è piena di emozioni, in alcuni momenti estremamente positive, in altre negative, in un match fatto di alti e bassi. La gara termina 3-3, ma dopo il vantaggio di Zapata dopo appena nove minuti di gioco, la Dea si complica la partita rischiando di compromettere tutto. Al 39’ Siebatcheu trova il pareggio per i padroni di casa dello Young Boys, ma a inizio ripresa è Palomino al 51’ a riportare in vantaggio i nerazzurri. Tutto rischia di andare perduto con l’uno-due degli svizzeri, perché prima Sierro, poi Hefti, ribaltano momentaneamente la gara bruciando i giocatori della Dea, proprio quando la formazione di Gasperini sembrava essere certa di poter portare a casa il massimo risultato. In una situazione pressoché disperata, ritrovandosi improvvisamente ultima in classifica nel girone, l’Atalanta riesce però a salvarsi ancora una volta con una rete provvidenziale del subentrato Muriel, che riesce di fatto a mettere in porta il primo pallone toccato. Un gol preziosissimo, a maggior ragione se realizzato da un attaccante che era entrato in campo senza neanche un minuto di riscaldamento. Per accedere agli ottavi di finale di Champions League i bergamaschi sono ora costretti a battere il Villareal al Gewiss Stadium, ma decisamente meglio dello scenario che si era prospettato a soli dieci minuti dalla fine della partita giocata nello stadio Wankdorf di Berna.

Gli aggiornamenti della Champions League su Twitter YoungBoys-Atalanta 3-3: Tabellino e Highlights Reti: Zapata 9’, Siebatcheu 39’, Palomino 51’, Sierro 80’, Hefti 84’, Muriel 88’ YoungBoys (4-3-3): Faivre, Garcia, Lauper, Burgy, Hefti, Rieder (Sierro 67’), Martins, Aebischer, Ngamaleu, Elia (Mambimbi 67’), Siebatcheu.

Allenatore: David Wagner Atalanta (3-4-2-1): Musso, Palomino, Demiral (Djimsiti 71’), Toloi, Maehle (Muriel 87’), Freuler (Pessina 78’), De Roon, Zappacosta (Pezzella 46’), Pasalic (Koopmeiners 71’), Malinovskyi, Zapata.

Allenatore: Gian Piero Gasperini Arbitro: Daniel Siebert Ammoniti: Garcia, Ngamaleu, Demiral, Hefti, Zapata Espulsi: – Highlights QUI

