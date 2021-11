Oroscopo di Paolo Fox 25 novembre: giovedì ci sarà la svolta in amore e lavoro

Ariete – Giornata positiva in amore, le polemiche dei giorni passati sono lontane. Sul lavoro invece le cose non stanno andando come vorresti.

Toro – In amore la Luna ti provoca una certa irrequetezza. Sul lavoro invece fai attenzione alle spese di troppo.

Gemelli – In amore oggi consiglio cautela, stai lontano dalle discussioni. Sul lavoro invece i risultati del tuo impegno non tarderanno ad arrivare.

Cancro – In amore non agitare troppo le acque con persone dell’Ariete o della Bilancia. Sul lavoro invece c’è un pò di tensione per questioni rimaste in sospeso.

Leone – Buon momento per l’amore grazie alla Luna nel segno. Sul lavoro invece devi portare avanti un grande progetto per il futuro.

Vergine – In amore i rapporti che nascono ora possono diventare importanti. Sul lavoro invece si registra un pò di tensione.

Bilancia – In amore è un buon momento per fare nuovi incontri. Sul lavoro attenzione alle spese di troppo.

Scorpione – Gionata piuttosto nervosa in amore, non prendere tutto troppo di petto. Sul lavoro invece l’influenza di Urano ti fa sentire fuori dal gruppo anche se non è vero.

Sagittario – Questa è una giornata positiva per ascoltare il partner. Sul lavoro invece fai attenzione alle questioni economiche.

Capricorno – In amore oggi la gelosia potrebbe farti parlare a spoposito. Sul lavoro invece sono favoriti i settori di moda ed estetica.

Acquario – In amore l’opposizione della Luna richiede attenzione. Sul lavoro invece hai delle emozioni contrastanti e non sei pienamente sereno.

Pesci – In amore allontana i seccatori, oggi Saturno inizia un transito minore. Sul lavoro invece potresti essere chiamato per effettuare delle sostituzioni.

