Oroscopo di giovedì 25 novembre: amore, salute e lavoro segno per segno

Ariete – Questo giovedì potrai sentirti emozionato per determinati problemi che richiedono di essere pratico. Distinguere tra ciò che desideri e ciò che sarò bene per te con un approccio obiettivo! Le emozioni possono essere risvegliate dentro di te che possono darti l’impulso necessario per attraversare determinate linee. Informalo a tutti prima di fare questo passo! Oggi sarai insolitamente aggressivo nell’amore. È probabile che il tuo partner sia piuttosto stupito perché è abituato a tenere dei gesti romantici da te. Ma adoreranno il tuo nuovo stile e saranno più che adatti per te. Esplora le diverse dimensioni della tua relazione oggi. Sarai piacevolmente sorpreso.

Toro – La tua forza interiore ti consentirà di seguire un pensiero su più livelli in questo giovedì. Sarai in grado di vedere i vari lati di qualsiasi problema. Hai ragione nel giudicare i tuoi amici e il tuo pari. Segui la tua intuizione in circostanze in cui il pensiero logico non ha scopo. Questo è il momento di esplorare il potenziale nascosto dentro di te. Mescola lontano da qualsiasi argomento in quanto potrebbero creare un problema per te in seguito. Nessuno ha il permesso di farti sentire giù. È un momento difficile. Se il tuo amore fa male, non è mai stato pensato per essere tuo. È tempo di andare avanti. Non vi è alcun obbligo sociale di rimanere attaccati a qualcosa che frena le tue energie. Con le energie che si scontrano, è il battitore a fare marcia indietro. Potresti trovare l’amore a breve.

Gemelli – In generale sei molto lucido. Ma questo giovedì la tua capacità di pensare logicamente sarà ostacolata dai tuoi problemi e dalle tue insicurezze. Quindi, questo non è il giorno migliore per affrontare un nuovo progetto o un nuovo partner. Oggi potresti essere in errore nel tuo giudizio. Quindi, basare le tue attività future su questo potrebbe non essere fruttuoso. Prova a rilassarti oggi. Le carte mostrano che potresti avere un incontro romantico con qualcuno affascinante. Ma sembra essere un’associazione torrida e intima. Quindi liberati dai limiti emotivi e sfrutta al massimo la giornata. Se il personale vuole andarsene non essere possessivo, tornerà da te in qualche momento! Lascia che si renda conto del tuo valore.

Cancro – In questo giovedì le buone notizie renderanno positiva la tua giornata. Stavi lavorando per una cosa importante per molto tempo e oggi darà i suoi frutti. È indicata un’uscita con i colleghi. Ti divertirai e ti divertirai. Potresti prendere una decisione in merito alle finanze che ti avvantaggeranno a lungo termine. Puoi anche visitare i luoghi santi oggi. Nessuno è perfetto. Se il mondo sembra in pace, non vi è alcuna logica per provare una nuova porta quando si è contesi del primo. Non c’è fine ai desideri. Ma capisci che se solo tu sei stabile nella tua relazione, sarai in grado di canalizzare la tua energia per un domani migliore. Non ferire gli altri. Pratica la meditazione.

Leone – Ci sarà il rischio che qualcuno vicino a te possa rubare le tue idee per far avanzare la propria carriera questo giovedì. Quindi, stai attento a condividere nuove idee con chiunque. Devi tenere d’occhio o il tuo interesse in questo momento. Non condividere conoscenze con i tuoi colleghi, anche se li conosci da molto tempo. La pazienza in questo periodo ti aiuterà a rivelarti i tuoi veri benefattori. Non andare a bussare alle porte quando si tratta di relazioni. Ricorda, qualcuno è sicuramente fatto per te. Quando arriverà il momento maturo, l’universo si svolgerà automaticamente per presentare quel prezioso dono a te. Lascia che il tuo amore ti trovi. Fino ad allora, divertiti con i tuoi amici e colleghi. Potrebbe essere il tuo diamante nascosto si trova da qualche parte lì. Non dovresti perdere la speranza!

Vergine – In questo giovedì potrai avere in programma una visita culturale e potrai ricevere offerte da prestigiose istituzioni che potrebbero offrirti anche borse di studio. Basta fare attenzione mentre si effettuano le operazioni preliminari e la raccolta di informazioni. Qualcuno sta cercando di approfittare anche di te. La giornata è perfetta per il romanticismo e puoi pianificare di sorprendere il tuo partner con un gesto intimo o stravagante. Probabilmente riceverai anche una felice sorpresa dal tuo partner. Assicurati di programmare un po ‘di tempo da solo per trarre il massimo vantaggio da questo scenario planetario. Se stai pensando di iniziare una famiglia, allora questo è il momento perfetto per farlo.

Bilancia – Il momento clou di questa giornata di giovedì sarà la comunicazione con una persona influente che può avere un impatto a lungo termine sulla tua vita. Potresti anche venire in contatto con una persona o una situazione in cui ti trovi di fronte a un punto di vista opposto. Devi essere in grado di prendere delle critiche costruttive e attenersi al tuo punto senza diventare scortese. Hai tenuto le cose per te. È ora che ti apra al tuo partner. Affronta i tuoi segreti e le tue paure, se ce ne sono. Il tuo partner crede nella condivisione e apprezzerà la tua natura. Una luna in Aquario brilla dolcemente nel tuo oroscopo e questo potrebbe vedere te e il tuo partner navigare senza intoppi dopo aver fatto domande l’uno dall’altro.

Scorpione – Questo giovedì sarà un ottimo momento per implementare i piani e le promesse che hai fatto a te stesso. È probabile che nuovi sforzi possano decollare molto rapidamente. Tuttavia, il tempo è anche favorevole per rilassarsi e divertirsi con gli amici. Quindi, assicurati di programmare attività sociali la sera. Evita i pettegolezzi e puoi passare una serata divertente. Oggi inizierai a capire che non risponderai alle manipolazioni di qualcun altro e inizierai a tracciare dei sani confini nelle tue relazioni. Devi capire che anche il tuo più grande benefattore non dovrebbe essere autorizzato a prendere le tue decisioni per te e, in definitiva, è la tua opinione che conta. Fai quel primo passo e il rispetto di te aumenterà notevolmente.

Sagittario – Dovrai assicurarti di badare a te stesso e di prendarti cura della tua salute in questo giovedì. Le stelle ti avvertiranno dei problemi di salute oggi. Evitare cibi freddi o refrigerati. Se si dispone di una condizione medica, prendere ulteriori precauzioni. Finanziariamente dovresti essere stabile oggi; nessun guadagno o perdita è previsto. Tuttavia, è meglio astenersi dal fare grandi investimenti oggi. Amore e romanticismo sono rischiose per te oggi! Potresti imbatterti in qualcuno che non è cattivo e vuole giocare solo per tenere. Ma non devi mirare a sentirti coinvolto romanticamente con questa persona. Cerca di essere amico di questo ragazzo o ragazza e di far loro sapere quanto tieni a loro. Conoscili bene e offri loro la possibilità di farlo.

Capricorno – Questo giovedì non dovrai lasciare che la pigrizia ti rovini la giornata. Evoca l’energia creativa che è naturale per te e il giorno può procedere senza intoppi. Devi lavorare per ripristinare l’armonia e l’equilibrio nella tua vita personale e anche nella tua salute. Ignora le distrazioni intorno a te e concentrati invece su quei compiti in cui puoi effettivamente contribuire con qualcosa di concreto. Ti trovi in una fase critica della tua relazione e oggi sarai benedetto con insolita chiarezza della visione. Sarai in grado di giudicare chiaramente e senza emozione dove eri e dove stai andando ora. Sarai anche in grado di giudicare se sei contento della direzione che la tua vita ha preso e se seguire o meno questo corso.

Acquario – Dovrai dire al tuo intimo ego di non lasciarsi intimidire dai problemi che ti circonderanno in questa giornata di giovedì. I problemi sono oscurati da vari fattori per i quali gli altri sono responsabili e non tu! Tutte queste questioni sono banali e verranno risolte in pochissimo tempo. Pianifica attività ricreative per liberarti dallo stress! Oggi nel tuo rapporto potrebbero sorgere malintesi. Probabilmente hai agito per buone intenzioni, ma non hai tenuto conto di tutte le implicazioni delle tue azioni per gli altri coinvolti. Il risultato è che i tuoi motivi puri saranno visti in modo diverso dal tuo partner. Avrai bisogno di molta pazienza per risolvere questa situazione.

Pesci – In questo giovedì avrai bisogno di riprendere il controllo della tua vita. È ora di smettere di preoccuparsi di ciò che pensano e dicono gli altri.Invece, è necessario un periodo di autoanalisi in modo da poter capire meglio i propri bisogni e desideri e arrivare ad una conclusione obiettiva. Tuttavia, fai attenzione che la tua decisione non ferisca qualcuno che è emotivamente dipendente da te. Argomenti e alterchi segnano la tua giornata. Evita di raccogliere qualsiasi problema con il tuo partner oggi. Gli argomenti si fermano se una persona cede. Sii silenzioso questa volta. Sii gentile e amorevole. Cerca di capire il punto del tuo partner e non offrire alcuna controprova. Cerca di distogliere la mente dai bei momenti che hai condiviso. Il giorno passerà con meno danni fatti.

