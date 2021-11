Oroscopo dell’amore: torna la vitalità, ecco per quali segni

Gemelli – Cari gemelli, se c’è stata una crisi in amore allora il consiglio è quello di essere prudenti. Sul lavoro, cercate di fare il punto della situazione.

Cancro – Cari cancretti, in amore sentite il bisogno di una pausa di riflessione quindi muovetevi in questa direzione. Sul lavoro aumenta un po’ la tensione anche se per i giovani del segno arrivano belle novità.

Leone – Per il Leone è tempo di ruggire in amore, tante le novità in arrivo. Per i single l’attesa è finita, per le coppie è tempo di vivere intense emozioni con il vostro partner.

Vergine – Cari vergine, state trascurando un po’ il partner ultimamente perché siete troppo concentrati sul vostro lavoro. Dal punto di vista professionale arrivano belle novità per i giovani del segno.

Bilancia – Cari bilancia, in amore attenzione perché potrebbero esserci discussioni accese. Siate cauti. Sul lavoro bisogna valutare bene le proposte e fare scelte professionali ponderate. Non accelerate i tempi.

Scorpione – Cari scorpioncini, in amore arriva una mattinata che chiede una spinta in più da parte vostra ma si recupera già dalla sera. Sul lavoro bisogna stare più attenti alle spese.