letture-sotto-l’albero:-ecco-i-5-libri-consigliati-da-bill-gates-per-le-feste-di-natale

“Ultimamente mi sento più attratto dai tipi di libri che avrei adorato da bambino” ha dichiarato Bill Gates su GatesNotes, il blog personale dove condivide consigli, commenti e spunti delle sue letture. Per chi non lo sapesse, Gates è un lettore vorace sin da quando era bambino. La sua passione per la lettura è diventata talmente grande che ad un certo punto i genitori hanno dovuto istituire qualche regola: “Leggeva così tanto che io e la madre di Bill abbiamo dovuto istituire una regola: niente libri a tavola” ha detto a Forbes il padre di Gates, Bill Gates Sr, nel 2016.

Con l’avvicinarsi della stagione del Natale il fondatore di Microsoft ha pubblicato, come ogni anno, la sua lista dei 5 migliori libri del 2021. “La mia lista di letture di quest’anno include due fantastiche storie di fantascienza. Uno si svolge a quasi 12 anni luce di distanza dal nostro Sole e l’altro è ambientato negli Stati Uniti, ma entrambi mi hanno fatto pensare a come le persone possono utilizzare la tecnologia per rispondere alle sfide” continua Gates. Tra le letture non può mancare la saggistica, che ha sempre occupato una fetta importante del suo elenco annuale delle preferenze. E per finire un romanzo, che gli ha permesso di guardare “le figure più famose della storia sotto una nuova luce”.

Ecco la lista dei 5 migliori letture secondo Bill Gates.

A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence, di Jeff Hawkins

Questo libro del co-inventore del PalmPilot – descritto da Gates come “uno dei pionieri del mobile computing” – propone una nuova teoria dell’intelligenza volta a favorire lo sviluppo della cosiddetta “intelligenza generale” nelle macchine, o l’ipotetica capacità delle macchine di comprendere il mondo come gli umani. Gates loda il libro per il suo approccio rinfrescante (“appropriato per i non esperti”) a un argomento che, secondo lui, alla fine “ci aiuterà ad affrontare sfide davvero complesse e sfaccettate come il miglioramento della medicina”. C’è anche una connessione personale. Gates ricorda di “guardare impotente” mentre suo padre declinava dall’Alzheimer, un’esperienza che dice lo ha reso acutamente consapevole di quanto non sia ancora compreso del cervello umano.

Decifrare la vita. Jennifer Doudna, la scienziata Premio Nobel che ha rivoluzionato l’editing genetico , di Walter Isaacson

Secondo Gates, questo ultimo libro dello stimato biografo di Steve Jobs, Albert Einstein e Benjamin Franklin è “molto più ampio” di un semplice ritratto di Jennifer Doudna, la scienziata vincitrice del premio Nobel che ha contribuito a scoprire l’editing genetico CRISPR. È uno sguardo profondo e stimolante sulla tecnologia, che rende più facile per gli scienziati alterare i genomi umani e di altro tipo, le sue attuali applicazioni e “le questioni etiche più importanti che sorgono dalla rivoluzione CRISPR”. Il fondatore di Microsoft afferma che la sua personale eccitazione per CRISPR è “cresciuta da super alta a fuori classifica” negli ultimi anni, ma sottolinea che il pubblico dovrebbe “svolgere un ruolo impegnato nel tracciare le linee etiche” di come dovrebbe essere usato.

Klara e il sole, di Kazuo Ishiguro

La storia fittizia di un robot che fornisce compagnia a una ragazza malata, Gates afferma di essere interessato a questo libro per la sua rara descrizione di “un futuro in cui i robot migliorano le nostre vite”. Ambientato in una società distopica in cui i bambini sono geneticamente modificati per essere più intelligenti e finiscono per vivere un’esistenza in gran parte isolata, Klara and the Sun è incentrato su una giovane ragazza, Josie, che si ammala a causa della procedura rischiosa. Trova conforto in un “amico artificiale” che spesso offusca i confini tra robot e umano. “Mentre leggevo il libro, non ho potuto fare a meno di pensare a quali parti dipingono un’immagine del nostro probabile futuro”, afferma Gates, aggiungendo che crede “un giorno avremo robot sia da compagnia che utilitaristici nel nostro vive.”

Hamnet, di Maggie O’Farrell

Un’altra opera di finzione, sebbene vagamente legata a eventi della vita reale, questo libro immagina la vita del figlio di William Shakespeare, Hamnet, e come la sua tragica morte all’età di 11 anni possa aver influenzato una delle sue commedie più celebri. Amleto è stato scritto appena due anni dopo la morte del ragazzo, che O’Farrell coglie per tessere ciò che Gates applaude come una “spiegazione commovente di come Shakespeare abbia incanalato il suo dolore e il suo senso di colpa nella scrittura”. Un autoproclamato “fan” di Shakespeare, Gates afferma di essere sempre desideroso di esplorare la famosa vita personale opaca del drammaturgo, anche se si tratta solo di speculazioni.

Project Hail Mary, di Andy Weir

Una scelta più spensierata, questo nuovo libro dell’autore di The Martian racconta la storia di un insegnante di scienze del liceo che si allea con un alieno amichevole per salvare il sistema solare da un microrganismo che mangia il sole. Sebbene non sia esattamente scientifico – Gates ammette “le probabilità che ci sia un’altra specie senziente relativamente vicina sembrano basse” – il miliardario dice che trova “eccitante pensare a quale altra vita potrebbe esserci là fuori”. Consiglia il racconto di fantasia a “chiunque abbia voglia di un divertente diversivo” e nota di averlo finito in un fine settimana.

L’articolo Letture sotto l’albero: ecco i 5 libri consigliati da Bill Gates per le feste di Natale è tratto da Forbes Italia.