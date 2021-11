ida-e-diego,-a-uomini-e-donne-la-telenovela-continua-a-suon-di-insulti

Continua lo scontro a Uomini e Donne tra Ida e Diego, tra insulti e urla. Ecco come risponde Maria De Filippi.

Continua il caos nel programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne” con lo scontro tra Ida Platano e Diego Tavani. La dalla scorsa settimana Ida aveva detto di voler lasciare la trasmissione con Diego. Infatti l’uomo le aveva dichiarato il suo amore, e insieme volevano allontanarsi dalle telecamere per vivere il loro amore. Ma non c’è stato lieto fine per la coppia.

POTREBBE INTERESSARTI: Uomini e Donne: Andrea Nicole senza parole, reazione esagerata

Ida e Diego sono tornati in studio per un duro confronto. Diego infatti ha detto alla Platano che il gesto fatto in studio è stato fatto solo per: “Ripulirsi l’immagine”. Inaspettatamente a prendere le difese della donna è Tina Cipollari, che nelle scorse puntata di Uomini e Donne ha sempre attaccato Ida.

“Sei un quaquaraqua“, dice l’opinionista, affermando che Diego in realtà non ama la donne e non avrebbe mai avuto intenzione di lasciare la trasmissione con lei. Dopo aver ascoltato le dure accuse della Cipollari, Diego ha chiesto adirato di moderare il linguaggio. L’opinionista però continua con le accuse: “Sei un farabutto“, commenta Cipollari.

Da parte sua Ida dice che Diego è “molto bravo a parlare”, ed è solo una tre varie accuse che si sono scambiate a vicenda. Poi dice delusa verso Diego di essere dispiaciuta di essere stata ingannata, e avrebbe preferito che le dicesse di non essere convinto della loro relazione.

A dire la sua è anche Gianni Sperti che ha continuato a difendere Ida e accusando Diego di cercare di far ricadere la colpa su di lei che “ha fatto molto di più delle tue parole”. Ida infatti accusa Diego di non aver fatto nulla per lei, nonostante le facesse “i chilometri”, come dice la donna, per continuare a mandare avanti la relazione. Poi afferma che l’uomo è scomparso per una settimana.

POTREBBE INTERESSARTI: Uomini e Donne, come finisce tra Ida e Diego? Le anticipazioni

L’unica a sposare la causa di Tavani è Isabella Ricci , che ha lasciato lo studio affermando di non poter continuare a partecipare alla trasmissione perchè sa di non potersi fidare più di nessuno. Durante lo show di Ida e Diego la conduttrice di Maria De Filippi, ha deciso di non schierarsi, e ha preferito continuare ad ascoltare l’acceso dibattito in silenzio. Ecco una parte dello scontro tra Ida e Diego sul profilo ufficiale Twitter di Uomini e Donne:

Che ne pensate delle parole di Diego? #UominieDonne pic.twitter.com/lIOX9t6tMZ — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 23, 2021

The post Ida e Diego, a Uomini e Donne la telenovela continua a suon di insulti appeared first on Ck12 Giornale.