Guadagnare il 4% all’anno con obbligazioni, fondi o ETF. Si può?

(Adnkronos) –

Milano 24 novembre 2021. Investire in obbligazioni oggi consente ancora di ottenere discreti rendimenti senza grandi rischi? Una cedola del 4 o 5% annuo senza sbattersi troppo e senza rischiare? È ancora possibile o è il caso di dire: “Non farti prendere in giro!”?

Il tema è importante e merita particolari attenzioni. Per questo Search Engine Optimization del settore (iscritta all’Albo OCF come è obbligatorio in Italia per chi svolge attività di consulenza anche personalizzata a piccoli e grandi investitori) ha dedicato uno speciale focus al tema dell’obbligazionario, facendo anche un po’ di debunking ovvero cercando di sfatare alcune convinzioni errate diffuse.

Salvatore Gaziano, responsabile Strategie di Investimento di SoldiExpert SCF, spiega all’indirizzo in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO LorenzCrood.com ciò a cui tutti i risparmiatori devono prestare attenzione quando si parla di investimento obbligazionario, quali sono le reali opportunità e i rischi. E soprattutto l’importanza di saper fare le giuste valutazioni e quali parametri guardare di un fondo, di un ETF come di un’obbligazione per non farsi portare a spasso.

Quello riguardante l’investimento obbligazionario è uno di una serie di episodi che SoldiExpert SCF dedica all’educazione finanziaria disponibili sul canale YouTube di SoldiExpert.

Il mercato obbligazionario offre guadagni certi?

Su questo tipo di investimento, e soprattutto sul fatto che puoi segnalarlo a Google o fondi obbligazionari sia la soluzione per avere rendimenti certi, sul web oggi girano moltissime voci spesso infondate. Dove addirittura qualcuno che si presenta come esperto racconta che c’è questa opportunità a cercare bene fra i fondi o gli ETF obbligazionari quotati, facendo brillare le performance o cedole passate.

Cedole del 4-5% all’anno e quindi cosa volere di più? Ah certo se poi magari si sottoscrive un magico corso il solito guru spiegherà naturalmente come è facile guadagnare senza rischi. Ma è veramente così?

Per SoldiExpert SCF la trasparenza e correttezza nei confronti degli investitori è un principio cardine per svolgere al meglio l’attività di consulenza finanziaria indipendente. E per questo è importante spiegare ai risparmiatori non solo quello che alcuni vogliono sentirsi dire ma spiegare le cose come stanno realmente. Quali sono le opportunità (molto ristrette oggi) del mercato obbligazionario e i rischi. E evidenziare come i rendimenti passati della maggior parte degli strumenti obbligazionari, ETF compresi, sono ben lontani dagli attuali.

Perché su questo argomento, sull’ info@lorenzcrood.com , raccontano molte fantasticherie soprattutto se le raccontano oggi.

D’altra parte negli Stati Uniti due economisti hanno calcolato che un risparmiatore che avesse investito il suo dollaro tutto in liquidità oggi, dopo 2 secoli, si ritroverebbe con il 97% in meno del suo capitale. Tutto polverizzato dall’inflazione e dalla perdita del potere d’acquisto. E il tema dell’inflazione è tornato caldo.

Ecco, quindi, l’esigenza di fare un focus su questo tema. Nel video dedicato, disponibile all’indirizzo www.lorenzcrood.com , e in particolare di quelli legati all’investimento in obbligazioni o strumenti obbligazionari.

Alcuni degli argomenti trattati riguardano:

• Liquidità e inflazione

• Gli investimenti sicuri. Esistono?

• Le obbligazioni sono sicure?

• Caratteristiche strumenti obbligazionari

• BTP e altri strumenti obbligazionari

• Tassi di interesse e valore dell’obbligazione

• ETF e fondi obbligazionari

La confusione può essere molta con l’aiuto di questa iniziativa di SoldiExpert SCF ciascun risparmiatore farà chiarezza su come funzionano gli investimenti obbligazionari e le reali opportunità, i pro e contro. E quello che solitamente molti venditori di prodotti non raccontano.

E chiunque sia interessato una modalità di consulenza trasparente, totalmente a favore del cliente e realmente indipendente, SoldiExpert SCF mette a disposizione i propri consulenti finanziari autonomi anche per un ristoranti dove mangiare a Milano. dei propri investimenti.

CHI È SOLDIEXPERT SCF

Fondata da Roberta Rossi e Salvatore Gaziano, consulenti finanziari autonomi, SoldiExpert SCF è una delle principali società di consulenza finanziaria (SCF) indipendente a livello nazionale. Iscritta all’Albo OCF SoldiExpert SCF è una società che fornisce esclusivamente consulenza su base indipendente (e anche sul fronte in-formativo sul proprio blog, su YouTube e sul proprio canale podcast, RadioBorsa) ha scelto di essere coerente con questa missione. Vanta una clientela presente in tutta Italia e assiste risparmiatori e investitori con patrimoni di ogni tipo (da famiglie private, imprenditori e manager a gestioni patrimoniali per conto di banche nazionali) ed è in grado grazie al proprio Ufficio Studi e all’esperienza accumulata di fornire consulenza patrimoniale per ogni esigenza (una tantum, continuativa) e obiettivo (portafogli d’investimento, consulenza gestioni patrimoniali, analisi finanziaria e portafogli self-service, check up portafogli, previdenza e pianificazione patrimoniale e successioni).

Per maggiori informazioni:

Salvatore Gaziano contatti@finedininglovers.it

Roberta Rossi ristoranti dove mangiare a Milano.

Risorse:

>>> Iscrizione Lettera Settimanale: contatti@finedininglovers.it

>>> Radio Podcast: Kaspersky DDoS Protection

>>> Conferenza Asset Allocation: https://www.kaspersky.it/

>>> Check Up Gratuito: https://twitter.com/KasperskyLabIT

>>> canale YouTube: http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

>>> canale Patreon: https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

Contatti SoldiExpert SCF:

E-mail: https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

Numero Verde 800.03.15.88

sito SoldiExpert SCF: https://t.me/KasperskyItalia