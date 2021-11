GF Vip 6, Lulù sul letto con Manuel ma la regia stacca

GF Vio 6, Lulù va sul letto con Manuel ma nessuno riesce a vedere cos’è successo perché è stato mostrato altro

Lulù è la cacciatrice, Manuel la preda che però sa bene come difendersi e l’ha detto chiaramente alla principessa che deve stargli lontano.

È una delle storie della sesta edizione del Grande Fratello Vip, forse la più note, con lei che è presa (per non dire innamorata) di Manuel Bortuzzo ma lui, nonostante un interessamente iniziale e un po’ d’affetto, ha preso le distanze e più di una volta l’ha dovuto ribadirlo perché lei, cotta del nuovatore, non molla.

Un nuovo episodio è stato registrato nella casa con lei che si è messa sul letto dov’era Manuel. Ma la vera protagonista della vicenda è la regia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip 6, ingaggio da capogiro per Manuel Bortuzzo: le cifre dell’accordo

GF Vip, si grida alla censura: regia sotto accusa

È stato il comportamento di chi decide cosa deve essere mostrato che ha scatenato le polemiche sul web. Molti utenti parlano di vera e propria censura. Ma parché quella scena non è stata ripresa?

Censura sulla stanza blu dove c’erano Manuel e Lulù. La regia riprende solo ciò che gli fa comodo, se ci fosse stato il momento tenerezza, state certi che li avrebbero ripresi, ma non c’è stato quindi è evidente che non vogliono farci vedere la realtà dei fatti.#gfvip — Veronica (@Veronicadf_90) November 24, 2021

Non ci sarebbe nulla di scaborso ma come qualche utente ha sottolineato, chi decide cosa mostrare ritiene che quello che succede tra i due non si interessante, “non è funzionale al gioco“, scrive qualcuno.

Perché il Grande Fratello è sempre un gioco, che porta alla circolazione di molti legittimi interessi economici perché ogni anno è uno show sempre seguito e chiacchierato, ma è pur sempre un gioco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Spice Girls, lutto improvviso per Geri: “Aveva 54 anni”

Insomma, c’è chi grida alla censura, anche se tra i due ci fosse stato solo il pedicure per Manuel – come scrivono vari – si è trattano sempre di un episodio che si è deciso di non far vedere. E molti affezionati al programma questa situazione non sta bene.

The post GF Vip 6, Lulù sul letto con Manuel ma la regia stacca appeared first on Ck12 Giornale.