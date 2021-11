covid:-musumeci,-‘in-sicilia-su-382-ricoverati-80-per-cento-non-vaccinati,-terza-dose-necessaria’

Palermo, 24 nov. (Adnkronos) – “In Sicilia su 382 ricoverati per Covid oltre l’80 per cento non è vaccinato”. Lo ha detto il Governatore siciliano nello Musumeci intervenuto a La7. “Qui nessuno ha certezze assolute perché nessuno ha avuto esperienza di fronte a una calamità sanitaria di dimensioni catastrofiche. Non c’è esperienza – dice – Noi governatori non avevamo mai fatto un corso accelerato, nessuno di noi ha un attestato, abbiamo dovuto inventare una strategia di fronte alla quale siamo convinti che il vaccino rimane l’unico rimedio per consentirci di non finire al cimitero”. “Dobbiamo convincerci che il vaccino è l’unico deterrente che con la terza, la quarta o la quinta dose ci da il diritto di restare sulla terra”, conclude.