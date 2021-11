Cicciolina in occasione del suo completanno in un’intervista ha racconta cosa successe con il rocker di emiliano

Ilona Staller compie settant’anni e rilascia un’intervista al settimanale Chi. Un’età non più giovanissima ma per molti è intramontabile, soprattutto per chi negli anni Ottanta l’ha apprezzata come attrice porno.

Sul numero in edicola mercoledì 24 novembre ha svelato un episodio risalente a molti anni fa che riguarda anche Vasco Rossi. La diva ungherese ed ex parlamentare italiana ha raccontato che si trovava al Bandiera Gialla e “c’era un giovanissimo Vasco Rossi, che era stupendo e mi aveva seguito in bagno“. Poi il rimpianto: si definisce “scema” perché era scappata via, uscendo da un’altra porta. “Perché, veramente non lo so”, ha dichiarato.

Il pentimento per non essersi fermata in quell’occasione che fu più unica che rara è tanto. Oggi, dopo molto tempo infatti, Cicciolina lancia un appello al cantante: una porta ancora aperta, non come quella del bagno anni fa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vasco Rossi in fuga dall’Italia: cosa sta accadendo al rocker

Cicciolina, cosa chiede a Vasco Rossi

Cicciolina coglie l’occasione dell’intervista per parlare pubblicamente a Vasco Rossi. Si dice dispiaciuta per non averlo baciato allora e le piacerebbe farlo comunque adesso. Ma c’è anche un’alternativa: “Scrivi una canzone per me”. Quest’ultima richiesta in realtà non è inedita perché già anni fa la avanzò, dichiarando che Vasco era uno dei suoi cantanti preferiti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Freddie Mercury, 30 anni dalla morte: l’ultimo mistero sul cantante

Dopo aver detto addio al porno la donna si è dedicata alla pittura ma anche alla musica, essendo una grande appassionata. Ha pubblicato tre album e ai suoi spettacoli canta le canzoni che lei stessa scrive. Ma secondo varie voci vorrebbe tornare in televisione, magari partecipando a qualche reality.

The post Cicciolina, l’aneddoto su Vasco Rossi: “Insieme in bagno” appeared first on Ck12 Giornale.