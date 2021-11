chelsea-juventus-4-0,-solo-blues-in-campo:-tabellino-e-highlights

I bianconeri perdono contro i campioni d’Europa la possibilità di qualificarsi come primi nel gruppo

Chelsea-Juventus, tabellino e highlights – La Juventus allenata da Massimiliano Allegri è già qualificata, ma perde l’opportunità di conquistare il primo posto nel girone con la sconfitta allo Stamford Bridge. Anche se orfana di Romelu Lukaku, la squadra di Thomas Tuchel riesce a dominare i bianconeri dal primo all’ultimo minuto, ottenendo di diritto la qualificazione come prima nel gruppo. Bastano 25 minuti di pressione da parte dei Blues per andare in vantaggio con Chalobah, mentre neanche il giocatore decisivo dell’Allianz Stadium, Federico Chiesa, riesce questa volta a mettere in difficoltà la difesa di casa, formata dall’esperto Thiago Silva, dall’ex Roma Rudiger e dallo stesso autore del gol. Dopo lo svantaggio minimo all’intervallo, Allegri ripropone gli stessi undici della prima frazione di gioco ma, invece di conquistare il pareggio, i bianconeri subiscono altre due reti nel giro di appena due minuti, ad opera di James e Hudson-Odoi. A questo punto il tecnico toscano inserisce anche Dybala, Arthur e Kean ma, come per l’infortunio di un giocatore come Kanté nel primo tempo, il Chelsea non sembra accusare gli avvicendamenti in campo e rimane saldamente in controllo della gara. Una serata decisamente no per Bonucci e compagni, nonostante la Juve fosse tornata proprio nelle ultime giornate alla vittoria, riguadagnando umore e fiducia. Tuchel conquista così con merito la possibilità di non incontrare le prime squadre classificate negli altri gironi, ingabbiando con grande intelligenza tattica una Juventus spenta e demotivata. Allegri dovrà risistemare la squadra quanto prima, perché senza i miracoli di Szczesny il passivo per la squadra ospite avrebbe potuto essere ancora peggiore, senza contare la rete di Werner al 96’, a partita praticamente già conclusa.

Gli aggiornamenti della Champions League su Twitter Chelsea-Juventus 4-0 : Tabellino e Highlights Reti: Chalobah 25’, James 56’, Hudson-Odoi 58’, Werner 96’ Chelsea (3-4-2-1): Mendy, Rudiger, Thiago Silva, Chalobah, Chiwell (Azpilicueta 72’), Jorginho, Kanté (Loftus-Cheek 38’), James, Hudson-Odoi (Mount 76’), Ziyech, Pulisic (Werner 72’).

Allenatore: Thomas Tuchel Juventus (4-4-2): Szczesny, Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Cuadrado (De Winter 81’), Rabiot, Locatelli (Arthur 68’),Bentancur (Dybala 60’), McKennie, Chiesa (Kulusevski 80’), Morata (Kean 68’).

Allenatore: Massimiliano Allegri Arbitro: Srdjan Jovanovic Ammoniti: Cuadrado Espulsi: – Highlights QUI

