bacio-arisa-e-vito-coppola,-stanno-insieme?-parla-lui

Arisa e Vito Coppla a Ballando con le stelle si sono scambiati un bacio soprendendo tutti: come stanno le cose

Sabato scorso in occasione dell’esibizione, un revival di Grease, Arisa e il suo insegnante Vito Coppola si sono scambiati un bacio davanti a tutti.

Hanno guadagnato 49 punti, ottenuto un grande applauso e soprattutto hanno lasciato a bocca aperta il pubblico e i telespettatori. Da giorni non si parla che del bacio che si sono scambiati.

È stato appassionato e lo si è capito fin da subito, da quando le telecamere hanno immortalato la scena. Qualcuno aveva pensato che forse faceva parte dello show, che il bacio era programmato a ospiti a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone, lui ha detto che è stato spontaneo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bianca Gascoigne eliminata a Ballando con le Stelle: Matano sotto attacco

Arisa e Vito Coppola: l’intervista al ballerino

Ora la domanda che tutti si pongono è una sola: Arisa e Vito Coppola stanno insieme? Lei nei mesi scorsi aveva chiuso la storia con lo scrittore Andrea Di Carlo. Pare che non aveva attraversato un periodo semplice ma ora, a quanto pare, tutto è passato, anche se il suo ex è coinvolto nel programma. Non si sa se si sono incontrati perché lui sta lavorando come manager di Morgan e Federico Lauri.

Ha fatto parlare di sé anche per alcune foto pubblicate su Instagram dove appariva in splendida forma con scatti ammiccanti.

Intervistato da Novella 2000, al ballerino non poteva non essere fatta la domanda sul bacio. Ha dichirato che c’è grande feeling e molta complicità e tante cose in comune come l’essere ritardatari e instintivi. E proprio quest’ultima caratteristica ha spinto i due al bacio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Spice Girls, lutto improvviso per Geri: “Aveva 54 anni”

Nel corso dell’intervista sul loro rapporto è stato più chiaro: “Siamo molto complici”. Ha poi proseguito dicendo che “da fuori questa complicità può essere equivocata ma non c’è niente di più di un’amicizia speciale“. Insomma, nessun fidanzamento, ma è anche certo che il loro rapporto non andrà avanti solo nei tre mesi del programma perché si trovano bene insieme, anche se non sono fidanzati.

The post Bacio Arisa e Vito Coppola, stanno insieme? Parla lui appeared first on Ck12 Giornale.