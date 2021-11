Scopriamo carriera e curiosità su Andrea Drew Arrigoni, chi è il rapper: da X-Factor a Game of Talents, il suo percorso.

Sostiene di amare il rap da quando a 12 anni ha ascoltato una canzone dei Flaminio Maphia, intitolata “La gabbia”: lui è Andrea Drew Arrigoni, una delle voci nuove del rap italiano, che da alcuni anni sta tentando la strada del successo. Strada che anche per i rapper negli ultimi anni passa dai talent show.

Andrea Drew Arrigoni ha iniziato il suo percorso artistico dopo aver ascoltato per anni rapper come Fabri Fibra o i Club Dogo, gruppo di cui faceva parte Gue Pequeno e Jake la furia. A tal proposito, proprio per la crew milanese ha mosso i primi passi concreti in questo mondo, partecipando a un loro videoclip.

Il giovane rapper, che proviene da Arona, ha poi tentato qualche anno fa la strada del talent show, come dicevamo. Ha partecipato a X-Factor e si è esibito sul palco delle audizioni di Strafactor, come nel 2018 prevedeva il format. Ha portato in tv il suo singolo “Dissing Trap”, giudicato direttamente dalla Dark Polo Gang.

Carriera e curiosità sul rapper Andrea Drew Arrigoni

Non andò benissimo: solo due i si sui tre totali, ma i trapper lo incitarono ad andare avanti. “Hai spaccato, quindi ti rispettiamo, sei bravo a rappare e apprezziamo il coraggio”, fu il loro giudizio. In ogni caso, il cantante – che oggi ha un discreto seguito sul suo profilo Instagram – ebbe la possibilità di accedere alla seconda fase delle audizioni, davanti a Mara Maionchi.

La stessa produttrice discografica lo giudica nella puntata del 23 novembre 2021 del nuovo format trasmesso da TV8, che si chiama “Game of Talents” e vede coinvolti anche Frank Matano e Alessandro Borghese. Ma la carriera del rapper ha inizio molti anni fa, quando un pezzo sul cyberbullismo commosse la mamma di Carolina Picchio, la quattordicenne che si è tolta la vita nel 2013.

Successivamente, uscì il singolo “Su un altro pianeta”, quindi altri brani di rap impegnato come “Fatti coraggio”, featuring Valli, uscito nel 2016 in concomitanza con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Anche durante il periodo di lockdown Coronavirus, Andrea Drew Arrigoni è stato attivissimo, scrivendo Covid Freestyle.

