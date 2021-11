“Adesso stia zitta”. Anche Bianca Berlinguer non ne può più: come brutalizza la no vax in studio

Una reazione stizzita quella che Bianca Berlinguer ha avuto di fronte all’insistenza dell’attivista no-green pass Maddalena Loy a Cartabianca, nella puntata andata in onda ieri sera su Rai 3. L’ospite si è scontrata parecchie volte su vaccino e certificato verde con Matteo Bassetti e Luca Telese. Quando la Loy ha detto: “Questa settimana il dato fluttuante del bollettino dell’Istituto superiore di sanità indicava il 39% di contagiati non vaccinati e 60% vaccinati”, Telese ha provato a farla ragionare. Il giornalista, in particolare, le ha detto che non ha saputo interpretare correttamente quel dato, legato al fatto che al momento le persone vaccinate sono molte di più rispetto a quelle non vaccinate.

La spiegazione, ripetuta anche dall’infettivologo del San Martino di Genova, non ha convinto Maddalena Loy, che ha continuato a parlare, spesso anche sovrapponendosi a Bassetti. Ecco perché, come spiega il Giornale, la conduttrice ha preferito intervenire subito: “Prima lo fa replicare e poi interviene, sennò non si capisce niente. Allora stia zitta, glielo dice dopo“. Parole che hanno fatto calare il silenzio in studio per qualche secondo.

La discussione, allora, è andata avanti. Di nuovo, però, con delle interruzioni che hanno innervosito Bassetti. Bianca Berlinguer, quindi, ha rimproverato la sua ospite: “Stia zitta, faccia parlare Bassetti e poi interviene“. La giornalista, però, non è rimasta in silenzio e al secondo richiamo ha sbottato: “Stia zitta magari no”.