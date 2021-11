“un-film-erotico?-sono-procace,-sensuale-e-quindi…”.-arisa,-la-confessione-a-luci-rosse:-addio-musica?

Arisa esce il 26 novembre con un nuovo album, Ero romantica. Ma in realtà, “quell’Ero è un gioco di parole. Significa erotica. Perché la verità è che il disco lo volevo intitolare Porno Romantica, ma purtroppo in Italia ci sono ancora problemi a gestire certe cose. Qui nessuno ti avrebbe detto che il titolo era forte, poi però non ti avrebbero passato il disco. Tenendo conto che dovevo andare in Rai a Ballando con le stelle…”, rivela la cantante in una intervista a Il Giornale.

Peraltro questa dualità tra romanticismo ed erotismo si osserva anche nell’album con un inizio dance elettronico e una seconda parte melodica. “Ho pensato a un ideale lato A e lato B, come nei vinili una volta. Perché in fondo io sono così: un giorno mi va di gasarmi e uno di emozionarmi. Le ho pensate come due differenti playlist, due territori diversi”, spiega ancora Arisa. Che nell’ultimo anno, oltre all’album nuovo, ha fatto molte cose visto che è stata protagonista di Amici, Sanremo, Ballando con le stelle. ““Quando ho poco da fare cado in depressione, ingrasso, mi taglio i capelli, insomma sento il bisogno di emozioni, di sentirmi viva. Anche di dare un bacio in diretta (quello con il ballerino Vito Coppola, ndr) senza sapere cosa sia”.

Adesso Arisa si sente “decisamente” viva. “Lo dimostrerò anche negli show dal vivo, che mi piacerebbe portare anche in discoteca, visto che nel nuovo disco c’è questa forte anima dance. Voglio anche ballare, visto che ora ho imparato a farlo”. Soprattutto ora Arisa si sente libera, padrona di se stessa: “Mi sono vergognata della mia procacità. Cercavo di mascherarla. Ora penso che, a trentanove anni, ho ancora pochi anni per dimostrare che posso essere attraente. Se oggi mi chiedessero di fare un film erotico, avrei la tentazione di dire di sì”.