ricordate-martina-beltrami-di-amici?-ecco-dove-la-rivedrete-presto

Martina Beltrami approda a Sanremo Giovani: la talentuosa ex concorrente di Amici è stata selezionata dalla commissione e avrà così la possibilità di accedere al Festival dei Big.

Martina Beltrami torna a cantare in televisione. La giovane artista è stata tra le allieve più discusse di Amici 19: i telespettatori avevano imparato a conoscerla non solo per le sue doti canore ma anche per la personalità introversa ma schietta.

Adesso per lei è arrivato il momento di affrontare un’altra importante occasione: è stata infatti inserita tra i dodici finalisti di Sanremo Giovani 2021. I primi due classificati della gara conquisteranno i due posti disponibili tra i Big della nuova edizione del Festival. La kermesse dedicata ai giovani protagonisti della musica italiana sarà trasmessa in diretta su RaiUno il 15 dicembre.

A selezionare i dodici cantanti in gara è stata la commissione artistica della kermesse presieduta da Amadeus, Claudio Fasulo, Marco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis. Martina Beltrami porterà sul palco dell’Ariston il brano inedito intitolato “Parlo di te”.

Martina Beltrami da Amici a Sanremo Giovani: cosa sapere della cantante

La cantante è nata a Rivoli il 16 ottobre 2000. Quando ha preso parte alla diciannovesima edizione di Amici aveva soltanto 18 anni. Dopo un percorso caratterizzato da alti e bassi, era riuscita a ottenere il pass per il serale nella fase finale del pomeridiano. Tuttavia non aveva superato la prima puntata: il pubblico l’aveva eliminata dopo essere finita al ballottaggio.

Martina Beltrami aveva accettato l’esito del televoto senza fare polemica, ringraziando tutti, dai professori ai compagni, e sottolineando di aver vissuto “proprio un bel viaggio”. Eppure le polemiche non erano mancate durante i mesi trascorsi dentro la scuola di Amici. La cantante era sempre stata se stessa e non si era mai risparmiata di dire la sua, talvolta scontrandosi duramente con i compagni.

A posteriori ha poi ammesso che alcune cose avrebbe evitato di dirle. La giovane cantante ha scritto la sua prima canzone all’età di 16 anni. Oggi che ne ha 20 è ormai entrata nel mercato discografico e qualche mese fa ha pubblicato il suo nuovo brano, Per dirti che (mi spiace).

L’ex allieva di Amici ha alle spalle un’adolescenza travagliata: in più occasioni ha spiegato di essere stata spesso esclusa dai coetanei quando era più piccola, divenendo vittima di bullismo. In merito alla sua vita privata, Martina ha fatto coming out quando aveva 16 anni. “Anche se in realtà l’ho spiegato solo a mia mamma – ha raccontato – tutti gli altri lo hanno capito, non ho mai dovuto fare un discorso particolare”.

