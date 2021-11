Oroscopo di Paolo Fox 24 novembre: dubbi e cambiamenti in amore questo mercoledì

Ariete – Ottime notizie: il transito del Sole porta un vigore nuovo in amore. Prevista una marcia in più anche sul lavoro, non mollate!

Toro – Attenzione in amore: nel pomeriggio si prevede una lieve agitazione sul versante amoroso. Generale agitazione anche dal punto di vista lavorativo, attenti a non fare azzardi nelle prossime 48 ore.

Gemelli – Calmatevi! Da oggi Mercurio in opposizione potrebbe rendervi nervosi dal punto di vista amoroso. Anche sul lavoro, se dovete dire qualcosa fatelo con calma.

Cancro – Se avete discusso in coppia recentemente è oggi il momento buono per chiarirsi. Sul lavoro abbiate pazienza: non si risolvono i problemi in poche ore.

Leone – La Luna entrerà nel vostro segno zodiacale, ciò può riportare una buona passionalità. Sul lavoro cercae di mantenere la calma: vi capita a volte di perdere le staffe per delle banalità. Non serve fare scelte sbagliate o innervosirsi per situazioni di minima importanza.

Vergine – In amore è previsto un miglioramento nel fine settimana. Possibili incontri speciali tra sabato e domenica. Sul lavoro la situazione è in generale buona, problemi solo sui soldi. Mercurio ha iniziato un transito difficile.

Bilancia – In amore la prima parte della giornata sarà sottotono, ma poi si recupera. Sul lavoro tenete sotto controllo le spese ed evitate le discussioni.

Scorpione – Non scoraggiatevi se la mattinata nn andrà bene in amore, il pomeriggio sarà migliore e la sera ancor di più. Sul lavoro dovete fare attenzione ai soldi, ci sono inoltre cambiamenti in vista per chi lavora a contatto con le persone.

Sagittario – La situazione astrologica è buona dal punto di vista amoroso. Domani incontro favorevole tra Sole e Luna. Sul lavoro è il caso che discutiate di un progetto entro pochi giorni.

Capricorno – Buone notizie in amore! La Luna non è più opposta, questo è un periodo di recupero. Nel pomeriggio si prevede uno stato di buona energia. Sul lavoro vi piace comandare, ma sappiate che ciò comporta delle responsabilità.

Acquario – La giornata parte bene in amore, nella seconda parte arriverà qualche soddisfazione. Sul lavoro lavorate meglio da soli, tuttavia avete bisogno del parere degli altri.

Pesci – La mattinata è migliore del del pomeriggio per quanto riguarda il versante amoroso. Chi è single dovrebbe cercare nuovi incontri. Sul lavoro non manca la possibilità di farsi valere

