lutto-beach-boys,-morto-billy-hinsche:-addio-al-grande-del-rock

Il musicista Billy Hinsche, che ha iniziato la sua carriera nel trio Dino, Desi & Billy e l’ha conclusa come membro di lunga data in tournée dei Beach Boys, è morto. Aveva 70 anni.

Lutto per la storica band dei Beach Boys, morto Billy Hinsche: addio al grande del rock che aveva 70 anni. Hinsche è morto sabato 20 novembre per un grave carcinoma, lo stesso giorno in cui sua madre Celia, di 95 anni, è morta in un ospizio, secondo l’amica d’infanzia Lucie Arnaz.

“Uno dei migliori umani, amici, narratori e musicisti dell’intero pianeta è appena tornato a casa per riposare. Billy Hinsche era morto. 70 anni giovane”, ha scritto la donna, che ha affermato che lei e Hinsche erano “come fratello e sorella”. Poi ha aggiunto: “Non aveva mai smesso di lavorare come musicista”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Morto Paolo Pietrangeli: cantò il 68 italiano e lavorò per Mediaset

Tanti gli album in studio realizzati con i Beach Boys, ma soprattutto tantissimi i live che li aveva visti condividere lo stesso palco. Negli anni ’60, Hinsche formò un gruppo rock con il fratello di Arnaz, Desi Arnaz Jr. e Dino Martin Jr., con i quali pubblicò quattro album. Il gruppo ha goduto di successi come “I’m a Fool” e “Not the Lovin ‘King” e ha fatto tournée come gruppo di apertura per band come The Beach Boys.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Lutto nel cinema americano: è morto a 28 anni l’attore Joey Morgan

La malattia di Billy Hinsche, il Beach Boy morto: lutto per la musica

Proprio con loro, successivamente, il musicista scomparso nelle scorse ore aveva iniziato a suonare e ad esibirsi. La Arnaz ha scritto che la malattia di Hinsche “lo ha devastato come un treno fuori controllo”, mentre il Beach Boy Mike Love ha detto che pochissimi dei suoi amici “conoscevano la gravità della sua malattia”. Sembra che il musicista scomparso avesse sviluppato un grave carcinoma ai polmoni, che non gli ha dato scampo.

Billy Hinsche è nato a Manila nelle Filippine e cresciuto a Beverly Hills, dove ha iniziato a suonare il pianoforte a soli 5 anni e la chitarra sette anni dopo, secondo il suo sito web. Ha iniziato a registrare e andare in tournée con i Beach Boys negli anni ’70 e da allora si è esibito con loro, realizzando una serie di documentari nel corso degli anni sul tempo trascorso con il leggendario gruppo.

Hinsche – che ha anche fornito la voce di sottofondo a canzoni classiche come “Don’t Let the Sun Go Down on Me” di Elton John – ha pubblicato il suo primo album da solista nel 2003. Anche durante la pandemia, non ha mai smesso di suonare e realizzare progetti musicali. Mike Love ha reso omaggio al suo defunto collaboratore su Twitter, scrivendo: “Abbiamo perso un grande amico, un familiare e un membro per sempre dei Beach Boys”.

The post Lutto Beach Boys, morto Billy Hinsche: addio al grande del rock appeared first on Ck12 Giornale.