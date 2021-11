l’oroscopo-di-lavoro-e-carriera:-tutte-le-anticipazioni-segno-per-segno

Oroscopo di soldi e fortuna: tutte le anticipazioni segno per segno

Ariete – Amore e dintorni: di fronte ad un amore ostinato, che non cambia più di tanto il suo look, almeno il Sole ti aiuterà a ritrovare energia e passione dentro di te, a sentirti molto più capace di sperare nelle cose a due, di immaginare percorsi comuni. Da mercoledì, la nuova amicizia di Mercurio renderà decisamente più facili i dialoghi, i chiarimenti.

Lavoro e Carriera: tutto procede come da programma, e la cosa un po’ ti fa distrarre, sposta la tua migliore attenzione altrove. Dove? Tra cose e promesse che sanno accendere la tua immaginazione, la tua capacità di sentire il fuoco sacro del futuro.

L’astro tip della settimana: ma metà settimana, il trigono mercuriale ti restituirà quel brillante ottimismo che è una delle qualità principali del tuo segno.

Toro – Amore e dintorni: bello cominciare la nuova settimana con una buona notizia, ovvero con un Sole che non è più opposto al tuo segno, che non ti chiede più troppa attenzione e interazione con gli altri, con chi hai vicino. Da questo momento puoi rilassare la qualità delle relazioni, sentendoti meno in obbligo di dimostrare entusiasmo, passione.

Lavoro e Carriera: Sole e Mercurio, in questi giorni, toccano il Nodo Sud, e questo sembra metterti di fronte a chi sarà fatalista, a chi saprà cioè accettare il presente per quello che è, senza avere la pretesa di cambiarlo veramente. Prova a farlo anche tu.

L’astro tip della settimana: venerdì Urano e la Luna Piena il weekend sarà apparentemente silenzioso, ma in realtà sarà un tempo necessario a immaginare, a preparare ogni cosa per la fantasia, per cose diverse e speciali.

Gemelli – Amore e dintorni: preparati a una certa accelerazione del tuo presente, a cose e persone che diventano più urgenti, più importanti di prima. Sole e Mercurio, nei prossimi giorni, inizieranno la loro opposizione, per questo devi mettere in preventivo di dover dedicare maggiore tempo a qualcuno. Un amore da vivere veramente.

Lavoro e Carriera: capisci (Mercurio ti rende capace anche di intuizioni, e non solo di pura logica) che ci sono situazioni che, tra non molto, si chiariranno, si definiranno, facendoti immaginare nuovi percorsi e altre ambizioni. Usa il presente per indovinare.

L’astro tip della settimana: martedì qualcuno non sarà in vena di fare troppi programmi, di controllare o interagire con tutto. Non imporre nulla, non chiedere il massimo a chi non ne ha voglia.

Cancro – Amore e dintorni: perdi la calda compagnia del Sole (lunedì) e di Mercurio (mercoledì). Il cielo sembra insomma dirti che il tasso di passione e di divertimento è un po’ meno alto, che qualcosa dentro di te ora preferisce le cose solide, concrete, quelle che si fanno amare senza fatica, senza effetti speciali. Hai un cuore sereno, tranquillo.

Lavoro e Carriera: Marte indica per te una settimana regolare, prevedibile e, proprio per questo, mai davvero faticosa. Martedì non arrabbiarti se qualcosa non andrà come vorresti, accetta piuttosto di non poter controllare tutto.

L’astro tip della settimana: lunedì e martedì la Luna potrebbe farti sentire non sempre all’altezza di qualcosa, di situazioni e incarichi. In realtà vai benissimo, si tratta solo di un gioco di emozioni.

Leone – Amore e dintorni: le stelle sembrano essere gentili rispetto a te, favorevoli a ogni forma di piacere e di bellezza, ecco perché. In pochi giorni, Sole e Mercurio passeranno dalla tua parte, andando ad accendere e movimentare il tuo rapporto con il divertimento, così che restare in una relazione diventi qualcosa che davvero ti piace.

Lavoro e Carriera: sarà una settimana da vivere nel quotidiano, dando sempre e ancora molta attenzione ai dettagli, alle piccole cose, a tutto ciò che ti aiuta a non dimenticare nulla dietro di te. Forse non interessante ma sicuramente utile.

L’astro tip della settimana: martedì il contatto del Sole con il Nodo lunare ti aiuterà a essere fatalista, a prendere ogni cosa per quello che è. Tanta libertà.

Vergine – Amore e dintorni: il tuo Mercurio ha deciso di lasciarsi andare, di rinunciare a certe cose e di tuffarsi tra le braccia (un po’ soffocanti del Sole). Per questo dovresti evitare di essere intransigente o esigente in un rapporto, accettando le tue piccole debolezze, non facendo di ogni cosa un motivo di confronto o di competizione.

Lavoro e Carriera: Mercurio racconta anche della professione, di tue nuove esigenze personali che rischiano di rendere meno importante o urgente il tuo rapporto con l’ufficio e con i colleghi. Sarà per te alta la concentrazione su cose diverse e alternative.

L’astro tip della settimana: da mercoledì in poi evita di spiegare o di comunicare cose importanti, perché la combustione di Mercurio difficilmente ti concederà il dono della chiarezza.

Bilancia – Amore e dintorni: sai cosa, nei prossimi giorni, cambierà di te? La tua propensione verso il dialogo, verso ogni forma di comunicazione e di scambio. Ti sentirai più capace di dire, di coinvolgere le persone che ami portandole più vicine ai tuoi pensieri, alle tue azioni e emozioni. Una nuova e speciale armonia si sta creando.

Lavoro e Carriera: la Luna, a metà settimana, attraverserà proprio la tua decima casa, portando in alto le emozioni, i pensieri e le intenzioni del momento. Ma forse ti farà bene, forse saprà bilanciare la pigrizia di una Venere troppo ferma, concreta.

L’astro tip della settimana: forse è arrivato il momento di fare pace con alcune situazioni o divergenze che complicano il tuo rapporto con persone di casa, di famiglia.

Scorpione – Amore e dintorni: in pochi giorni perderai la presenza del Sole e di Mercurio, restando in compagnia del tuo Marte. Smarrisci insomma la voglia di dialogare, di agire in un certo modo, lasciando tutto lo spazio all’energia delle passioni, del confronto. Cerca solo di non comportarti in modo troppo diretto, ruvido.

Lavoro e Carriera: l‘uscita di scena del Sole, coincide proprio con un abbassamento dell’urgenza e del tuo interesse verso la professione, con un minore coinvolgimento con tutto ciò che ha a che fare con le azioni, con le iniziative. Semplicemente tutto sarà un po’ meno importante.

L’astro tip della settimana: prova ad accettare i tuoi limiti, il fatto che non tutto sia possibile o semplice. Fallo per poi sentirti in pace con ciò che sei, con le tue ansie o le tue speranze.

Sagittario – Amore e dintorni: tieniti forte perché la settimana sembra avere grandi sorprese e qualche regalo per te. Sole e Mercurio entrano in Sagittario portando in alto l’entusiasmo e l’energia che ti servono per amare davvero (Sole), avvicinandoti al cuore di chi ami, rendendo molto più facili e immediati i rapporti (Mercurio). Spacchi.

Lavoro e Carriera: è ancora Mercurio a parlarti di destini pratici, di una professione che ha più bisogno di te, di colleghi e persone che ti vedranno con occhi diversi, apprezzandoti esattamente per ciò che sei. Migliori ogni forma di impegno.

L’astro tip della settimana: martedì prova a vivere qualche ricordo, lasciati rapire da pensieri e da nostalgie, ti farà benissimo non vivere pensando al futuro.

Capricorno – Amore e dintorni: perché non accetti una settimana forse non troppo importante ma certamente capace di regalarti qualche soddisfazione in più, di farti sentire al tuo posto? Venere non smette di addolcirti, di diffondere armonia nel tuo modo di essere. La Luna, invece, a metà settimana ti farà sentire più attenta al cuore.

Lavoro e Carriera: è ancora Venere a parlarti e a dirti che dovresti fidarti di lei, che ci sono cose che devono essere accettate per quello che sono, che non puoi ribellarti a certe verità, che devi accogliere qualcosa che forse non ti piace ma che è importante.

L’astro tip della settimana: il weekend potrebbe essere tranquillo, senza stelle o pianeti che ti dicano cosa è meglio fare. Prova a immaginare un tempo e uno spazio da colorare come piace a te.

Acquario – Amore e dintorni: finalmente il Sole (proprio da lunedì) entra in buon aspetto con il tuo segno, ti regala nuovamente la possibilità di andare d’accordo con chi ami, di costruire intese e complicità insieme a una persona speciale. Anche i dialoghi (oltre all’intelligenza delle cose da dire o da scambiare) sembrano essere più interessanti.

Lavoro e Carriera: Sole e Mercurio smettono di abitare la tua decima casa, quella degli impegni e dei destini pratici. Sembra insomma che tu debba mettere un po’ meno entusiasmo o comprensione in ciò che fai. Il ritmo rallenta, si fa più dolce e sopportabile.

L’astro tip della settimana: martedì cerca di accettare il modo di fare e di comportarsi di una persona amica, prova ad andare oltre le solite reazioni, le apparenze.

Pesci – Amore e dintorni: il fatto che Mercurio inizi la sua rapida quadratura sembra raccontarti qualcosa. Ovvero che un rapporto ha bisogno, da te, di maggiore attenzione, che non puoi vivere a metà una situazione, perché le stelle non te lo consentono. Decidi di affrontare qualcosa, di riconoscere la giusta importanza a tutto.

Lavoro e Carriera: Sole e Mercurio vanno ad abitare nella tua decima casa, quella della professione e del suo destino, appunto. Per questo dovrai metterci entusiasmo e energia, fallo per andare d’accordo con chi, magari, si aspetterebbe da te qualcosa di più e di meglio. Le solite cose non funzionano.

L’astro tip della settimana: martedì i nodi lunari ti chiederanno di essere fatalista circa una realtà che devi accettare per quello che è, che non potrai cambiare in nessun modo. Facci pace.

