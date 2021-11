lodovica-comello,-avete-mai-visto-la-sorella-ilaria?-ecco-cosa-sapere

Lodovica Comello ha una sorella maggiore alla quale è molto legata. Si somigliano molto esteticamente ma hanno colori diversi

Lodovica Comello è tra le più note conduttrici italiane. Ha una sorella maggiore, Ilaria, e la prima cosa che si nota è la grande somiglianza.

Non sono legate solo da un viso simile ma anche da un forte legame che pare essere molto intenso.

Classe 1983, Ilaria è nata a San Daniele del Friuli. Dopo il diploma si è trasferita a Milano per laurearsi in grafica pubblicitaria. Con il titolo accademico in tasca ha poi cominciato a lavorare ed è co-fondatrice dello studio pubblicitario Ciccì Coccò – Communication Design.

Oltre al legame con la sorella è forte con tutta la famiglia e con i genitori Anna Lizzi e Paolo Comello, noti nella città d’origine per essere proprietari di un negozio di abbigliamento. Per quanto riguarda la vita sentimentale Ilaria è sposata ed è mamma di Mia.

Lodovica e Ilaria Comello, la passione per lo stesso cantautore

Considerando gli studi fatti, Ilaria è appassionata di moda ma anche di arte com’è chiaro dal suo profilo Facebook. Ama anche la musica e in particolare il Boss Bruce Springsteen.

Come detto le due si somigliano ma comunque nelle proprie differenze. Ilaria è infatti più chiara, ha gli ozzi azzurri e i capelli biondi. Non manca mai di manifestare il proprio affetto per la sorella più nota: pubblica le sue foto o dove sono insieme.

Un Instagram ce n’è una, risalente a qualche anno fa, in compagnia di altre persone con in mano un cartello che recita “Lodo è mia sorella“, probabilmente in qualche studio televisivo dove Lodovica era per lavoro.

