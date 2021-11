Linda Batista, chi è l’attrice che ha denunciato un pestaggio

Linda Batista, l’attrice brasiliana che ha recentemente denunciato un gravissimo pestaggio subito a Dubai, è un volto noto nella tv italiana. Ha infatti partecipato a molte fiction, a film e a programmi in prima serata. Vi ricordate di lei?

Nota nel mondo del gossip per una sua relazione con Rossano Rubicondi, la brasiliana Linda Batista è stata lanciata dalla fiction Incantesimo in cui, dalla terza all’ottava stagione, interpretava il ruolo di Denise Nascimento. Prima di allora aveva lavorato nella serie Sotto il cielo dell’Africa, diretta dal maestro Ruggero Deodato. Poi, nel 2000, recitò nel film tv Dov’è mio figlio, per la regia di Lucio Gaudino. La consacrazione avvenne con la partecipazione alla serie evento Elisa di Rivombrosa, con la regia di Cinzia TH Torrini, uscito nel 2003.

Linda, attrice e concorrente di reality

Linda ha lavorato anche al cinema. L’abbiamo vista in Encantado, regia di Corrado Colombo, I banchieri di Dio, di Giuseppe Ferrara, The Clan, di Christian De Sica, e nel più importante La masseria delle allodole (2007), diretto dai fratelli Taviani. Nel 2009 ha partecipato alla quarta edizione del reality La fattoria, condotta da Paola Perego. In quel programma, poco premiato dagli ascolti, la Batista venne eliminata alla quinta puntata.

Della sua vita privata sappiamo poco, tranne che ha avuto una storia con Rossano Rubicondi. Noto è che sia nata a Salvador de Bahia, il 4 giugno del 1972, e che sia madre di una bambina di nome Lais. Su Instagram ha quasi quattromila follower. Posta foto dei suoi viaggi e ricordi delle sue esperienze lavorative passate.

L’aggressione a Dubai

Non preoccupatevi, la sua carriera non è finita. In questi giorni è a Dubai per girare un film. E proprio qui sarebbe stata aggredita, riportando gravi ferite. La dinamica dell’aggressione non è ancora chiara. Ma pare che la Batista abbia cercato di difendere un ragazzo e che per questo sia stata picchiata a sangue da una donna. Prima con una bottiglia e poi con un tacco.

Proprio questa infelice circostanza ha permesso a Linda di tornare sulla bocca di tutti. Le auguriamo una pronta guarigione e tanta fortuna per la sua carriera.

