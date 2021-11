“che-pena-tua-nonna”,-il-nipote-di-gina-lollobrigida-messo-sotto-accusa

Duro e frontale attacco su Instagram al nipote di Gina Lollobrigida, Dimitri Skofic. Ecco il motivo

La controversia legale tra la popolare attrice italiana ed i suoi congiunti più prossimi, figlio e nipote, stanno generando risvolti social davvero imprevisti.

E’ una dura e sgradevole guerra legale quella in corso tra l’amatissima attrice italiana, Gina Lollobrigida, 94 anni lo scorso 4 luglio, il nipote Dimitri Skofic ed il figlio Andrea Milko Skofic.

Una battaglia legale che ha come sfondo la gestione dei beni accumulati dalla Lollo nel corso dei suoi splendidi 75 anni di carriera. Una carriera che ricordiamo l’ha vista vincere tre volte il David di Donatello ed il Golden Globe.

Ritiratasi dalla scene nel 2011 Gina Lollobrigida vive nella sua storica villa sull’Appia Antica a Roma una serena e lucida terza età. Un’età nella quale non immaginava di dover fare i conti con una controversia legale con figlio e nipote.

Le scorse settimane, infatti, Andrea Milko Skofic, nato nel 1957 dal matrimonio tra l’attrice ed il medico sloveno Milko senior, celebrato a Rieti nel 1949 e terminato per annullamento della Sacra Rota nel 1971, ha intentato causa alla madre per essere nominato tutore legale.

Duro attacco su Instagram a Dimitri Skofic

La scelta di Skofic è ufficialmente dettata da motivi umanitari ma non è difficile leggere anche altri motivi dietro la scelta. Basti pensare che solo nel 2007 Gina Lollobrigida incassò quasi quattro milioni di euro dalla vendita alla casa di aste di Sotheby’s di alcuni gioielli tra cui alcuni pezzi rari firmati Bulgari.

A pressare papà Andrea, secondo una fonte autorevole contattata dalla nostra redazione e molto vicina alla cura degli interessi della Lollobrigida, sarebbe stato proprio il nipote, Milko junior, attore e modello nato nel 1994.

La stessa fonte ci fa notare come una serie di account creato ad hoc abbia preso a commentare in maniera sprezzante i post Instagram del giovane attore. Commenti che sono spesso attacchi diretti e circostanziati per la scelta di aprire la controversia legale.

L’ultimo della serie è di domenica come si evince dalla foto che segue è di domenica 20 novembre ed arriva a margine di una foto in cui Skofic si produce in una acrobazia. “Che pena la tua povera nonna” scrive uno degli account civetta. Un commento duro e diretto al quale l’attore non replica ma che di sicuro non gli avrà fatto piacere.

