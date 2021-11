bus-si-schianta-a-prende-fuoco-in-autostrada:-oltre-40-morti-e-molti-bambini

Bus si schianta a prende fuoco in Bulgaria a circa quaranta chilometri a sud di Sofia. Almeno dodici i minori deceduti: cause ancora ignote

Era circa le 2 della notte appena passata quando a Sud della capitale bulgara c’è stato l’incidente che ha spezzato le vite di più di quaranta persone.

Secondo le prime informazioni tra le vittime ci sono molti bambini. È certo che ne sono dodici ma il bilancio potrebbe purtroppo essere anche più grave. I mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine intervenute sul posto sono a lavoro per capire quali siano stati i motivi che hanno portato a questa tragedia.

Al momento non c’è certezza neanche sulla dinamica della tragedia. Di sicuro c’è stato un incendio con le fiamme che hanno avvolto il mezzo ma è in dubbio se ciò sia stata la causa o l’effetto dell’incidente.

Il bus era partito da Istanbul e diretto a Skopje, capitale della Macedia del Nord. A bordo c’erano circa 50 persone e la maggior parte era albanese.

