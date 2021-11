ballando-con-le-stelle:-il-bacio-appassionato-tra-arisa-e-vito-coppola

Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, Arisa e Vito Coppola si sono scambiati un bacio appassionato lasciando tutti di stucco: è nata una nuova coppia all’interno della trasmissione?

Recentemente abbiamo parlato della complicità nata tra Tove Villfor e Alvise Rigo, adesso è arrivato il turno di Arisa e del suo insegnante di danza Vito Coppola: grazie a Ballando con le Stelle si stanno creando delle forti sintonie tra i partecipanti.

Arisa e Vito, nell’ultima puntata della trasmissione, si sono scambiati un bacio molto dolce. Arisa ha passato un momento difficile dopo la fine della sua relazione con Andrea Di Carlo e, da quando ha cominciato a ballare insieme a Vito, sembrerebbe essersi ripresa.

Arisa e Vito Coppola: è nata una nuova coppia?

Arisa e Vito Coppola hanno gareggiato nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle con un energico revival di Grease, guadagnandosi 49 punti. I due hanno acceso il pubblico con la loro esibizione e, ancora di più, con un bacio inaspettato.

I due hanno parlato del momento speciale a Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. Arisa ha raccontato che non si aspettava minimamente quello sarebbe accaduto sul palco dello show. Vito ha spiegato che il loro è stato un bacio vero: “Io sono stato spontaneo” ha affermato il ballerino.

Il bacio, come dichiarato da Vito, non era stato programmato. “È stato emozionante e bellissimo” ha continuato il maestro di Arisa, rivelando di essere entrato “in una relazione molto intima” con quest’ultima.

Arisa negli scorsi mesi ha concluso la sua storia con lo scrittore Andrea Di Carlo: per lei non è stato un periodo semplice e il fatto che anche il suo ex sia stato coinvolto nella trasmissione di Ballando con le Stelle non avrà di certo migliorato la situazione. Andrea, infatti, al momento sta lavorando come manager di Morgan e di Federico Lauri.

Nonostante ciò, sembrerebbe che la cantante si sia ripresa da quando ha cominciato la sua esperienza a Ballando e che sia nata un’ottima sintonia con il suo maestro Vito. Per quanto riguarda la possibilità di una relazione tra i due, per ora non si sono espressi lasciando un velo di mistero sulla faccenda.

