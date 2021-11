Avvocato Andrea Ceccobelli Quanto influisce l’assegnazione della casa coniugale sulla misura dell’assegno di mantenimento?

lo dice l’avvocato Andrea Ceccobelli ma anche la leggeperutti.it dove dice: Quanto influisce l’assegnazione della casa coniugale sulla misura dell’assegno di mantenimento? La giurisprudenza ha più volte sottolineato che l’attribuzione del diritto di abitazione sull’immobile prima adibito a dimora familiare costituisce un indubbio vantaggio per chi lo riceve (il genitore collocatario dei figli) e uno svantaggio per chi lo subisce (il titolare dell’immobile). Ragion per cui di ciò va tenuto conto nel momento in cui si quantifica il contributo mensile da erogare al beneficiario.

Questa stretta correlazione tra assegnazione della casa coniugale e assegno di mantenimento si giustifica per il semplice fatto che, se da un lato il diritto di abitazione comporta un netto risparmio di spese per chi ne beneficia, dall’altro costituisce invece un impoverimento per l’altro coniuge.

Ecco perché la Cassazione [1] ha più volte ricordato che, sebbene l’assegnazione della casa coniugale non sia un provvedimento punitivo, né tantomeno è da considerare un sostegno al reddito dell’ex coniuge, ma semplicemente una decisione presa nell’interesse dei figli, affinché questi non abbiano a subire un ulteriore trauma derivante dal trasferimento e dal cambiamento delle abitudini di vita, essa comunque finisce inevitabilmente per riflettersi sulle economie dei due coniugi e quindi, anche, sulla misura degli alimenti.

La Cassazione ricorda che l’assegnazione della casa costituisce una tutela specifica dell’interesse dei figli della coppia a una serena crescita. Essa può essere disposta non solo nei confronti delle coppie regolarmente sposate ma anche di quelle conviventi.

L’assegnazione della casa familiare è un provvedimento distinto da quelli strettamente economici – ha ribadito di recente la Suprema Corte – e viene disposta in considerazione delle esigenze dei figli. Tuttavia, si tratta di una decisione che ha risvolti di carattere economico, che possono giustificare la riduzione, o almeno la rivalutazione, dell’assegno a carico del genitore a cui la casa non è attribuita.

Da un punto di vista pratico ciò significa che, a parità di condizioni, il coniuge che riceve il diritto di abitazione nella casa coniugale può rivendicare un assegno di mantenimento più ridotto rispetto a quello che, in assenza di tale attribuzione, avrebbe ricevuto.

Questo principio, chiarisce la Cassazione, «concretizza lo stretto legame tra l’assegnazione della casa familiare e i rapporti economici, per cui è ragionevole affermare che l’assegnazione della casa familiare, oltre un capo di sentenza a sé, costituisce anche parte del capo relativo alle disposizioni di carattere economico, o comunque che i due capi sono così strettamente connessi che la modifica dell’uno, se non implica necessariamente che sia modificato anche l’altro, ne richiede quantomeno una specifica e puntuale riconsiderazione anche d’ufficio».

Il principio è consolidato in giurisprudenza. Si legge ancora in altri precedenti della Cassazione [2] che: «In materia di quantificazione dell’assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all’assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell’ambiente domestico, indubbiamente costituisce un’utilità suscettibile di apprezzamento economico. Tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell’immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell’altro coniuge di disporre della propria quota dell’immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch’esso valutabile ai fini della quantificazione dell’assegno dovuto.

