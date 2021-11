uomini-e-donne,-come-finisce-tra-ida-e-diego?-le-anticipazioni

Uomini e Donne, tra Ida e Diego il rapporto negli ultimi tempi è stato burrasco: cosa vedremo in questa settimana

A Uomini e Donne nelle ultime settimane ha tenuto banco la questione tra Ida Platano e Diego Tavani.

Quanto successo tra i due è stato un vero e proprio tira e molla. Dopo una conoscenza fatta di uscite, in studio lui ha dichiarato il proprio amore, dicendo chiaramente di essere innamorato di lei.

Ida a quel punto si è irrigidita un po’ mostrarandosi più cauta, chiedendo di andare con i piedi di piombo. Atteggiamento questo che non era piaciuto all’opinionista Tina Cipollari: secondo lei è legittimo che a una donna non possa piacere un uomo ma non accettava come si stava comportando Ida, senza essere pienamente chiara.

Quando poi Diego aveva detto che sarebbe uscito dal programma anche da solo, lei aveva aperto a qualche possibilità: a quel punto, però, ad andare piano e con meno entusiasmo era stato lui. Un vero e proprio tira e molla che ha diviso il pubblico, con telespettatori a favore di un e dell’altro.

Uomini e Donne, Ida e Diego addio?

Con lui ‘spaventato’ dal repentino cambio di idea e lei amereggiata per la risposta di Diego, secondo alcune anticipazioni è possibile sapere in linea di massima cosa succederà nelle prossime puntate, registrate da sabato 20 novembre e ieri.

In attesa delle conferme, pare proprio che Ida e Diego si siano detti addio per sempre con Ida che non ha voluto proprio perdonare quanto fatto da Diego, indeciso quando lei stava cambiando idea.

Solo la messa in onda fugherà ogni dubbi ma da più parti le anticipazioni vogliono che sia lei a lasciare il programma da sola con Maria De Filippi che prova a convincere Diego di farsi una ragione.

