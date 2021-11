selvaggia-lucarelli-aggredita-da-un-no-vax:-la-denuncia-della-blogger

Selvaggia Lucarelli lancia una denuncia sul web. Sarebbe stata aggredita da un no vax, a Roma, durante la manifestazione di sabato. Per chiarezza, la giornalista posta anche il video della violenza subìta su Twitter.

Ieri, Selvaggia Lucarelli si sarebbe recata al Circo Massimo per documentare l’ennesima protesta dei no vax, un sit-in organizzato dai numerosi attivisti contrari al vaccino e al green-pass. Secondo la questura si erano radunati in quattromila. E la giornalista voleva appunto studiare da vicino la situazione. Per non farsi riconoscere si era anche mimetizzata con occhiali, mascherina e cappellino. Ma qualcuno l’ha riconosciuta comunque, e l’ha aggredita, apostrofandola come “nemica”.

L’aggressione dei no vax a Selvaggia Lucarelli

“Nessuno sapeva chi fossi”, ha scritto la giornalista su Twitter. “Per il solo fatto di chiedere perché è qui oggi? sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò)”.

L’obiettivo di Selvaggia Lucarelli era quello di riprendere dall’interno le proteste dei chiassosi no vax. Voleva entrare nel vivo. Mettersi a contatto diretto con i manifestanti. Ma il contatto si è rivelato più diretto del previsto. E anche più doloroso. Qualcuno l’ha riconosciuta e le ha dato una testata, per scacciarla. Il colpo, per fortuna, non ha centrato la Lucarelli, ma la sua telecamera.

Cosa succede nel video?

Nel frame pubblicato sul social network si vede poco. C’è un manifestante che si avvicina e alza la voce (mostrando una verve critica piuttosto pronunciata). Poi, si intuisce l’intervento di altri compagni del tipo sfavorevole al vaccino, che cercano di trattenerlo. All’improvviso qualcuno dà una testata alla telecamera. Di proposito? Forse sì. Questa sembrerebbe la dinamica…

Ma potrebbe essere possibile pure il contrario. Cioè che il tipo sia andato a sbattere da solo. La Lucarelli, comunque, ha denunciato con fermezza l’episiodio: “Tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell’ordine nell’area del Circo Massimo… I no vax hanno voglia di picchiare, aggredire, sfogarsi!”.

Il video girato da Selvaggia Lucarelli verrà pubblicato integralmente sul sito internet di Domani, quotidiano con il quale la giornalista ha iniziato da poco a collaborare. E così capiremo meglio.

Perché la Lucarelli offrirà il documento a Domani? Perché ha chiuso da meno di un mese la sua lunga e controversa collaborazione con Il fatto quotidiano. Intanto esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla giornalista aggredita.

Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere “perché è qui oggi?” sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò). Presto il video integrale su @DomaniGiornale pic.twitter.com/9KYg6MvmP8 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 21, 2021

