Oroscopo di Paolo Fox della settimana: la super classifica dal 22 al 28 novembre per tutti i segni

ARIETE – Cinque stelle per l’Ariete. In amore se hai conosciuto qualcuno forse sei un po’ restio, non ti concedi subito perché hai paura di fare gli stessi errori del passato. Forse, non hai voglia di vivere una storia fissa e potresti anche accontentarti, chissà! Sul lavoro, hai voglia di rivincita, ma questo potrebbe essere frustrante e ritorcersi contro perché non stai raggiungendo i risultati che speravi. La volontà non ti manca, la fase è di recupero, ma le novità presto busseranno alla tua porta!

TORO – Cinque stelle per il Toro. Venere è dalla tua parte e i progetti futuri per l’amore sono chiari, bisogna solo avere al fianco la persona giusta. Se hai iniziato una storia da poco, hai voglia di lasciarti andare alla passione, ma cerca soprattutto nella giornata di giovedì di non mettere troppa carne al fuoco. A volte bisogna essere più calmi e pazienti, anche nei sentimenti. Sul lavoro, bisogna fare un cambiamento, dare una svolta in vista del futuro. Ora è possibile cambiare ruolo e c’è chi potrebbe addirittura ricominciare da zero, ma occhio agli investimenti. Non fare passi azzardati!

GEMELLI – Tre stelle per i Gemelli. In amore gli incontri sono favoriti, ma tu non riesci a lasciarti andare completamente. Ci sono dei contrasti e degli ostacoli da superare, soprattutto se vivi rapporti difficili. Al momento le tue priorità sono altre e non vuoi impelagarti in storie troppo complicate, a tratti anche banali. Sul lavoro, non ci sono grandi novità, ma fortunatamente Giove è dalla tua parte e per la fine dell’anno potresti prendere in considerazione nuove iniziative. Lasciare il certo per l’incerto non conviene, meglio mantenere la calma!

CANCRO – Quattro stelle per il segno del Cancro. In amore se c’è qualcosa che non va bisogna fare chiarezza anche perché Venere ha iniziato un percorso di opposizione che sarà lungo. Potrebbe anche tornare qualcuno dal passato, ma bisogna capire cosa sta cercando da te: i sentimenti sono buoni, occhi però a non ricadere nel passato perché bisogna guardare avanti. Sul lavoro, la Luna lunedì passerà nel tuo segno ed è meglio non essere aggressivi. Anzi. Bisogna cogliere al volo un’intuizione!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI

LEONE – Cinque stelle per il Leone. Mercurio da mercoledì torna dalla tua parte e chi in amore ha discusso ora troverà la forza e la voglia di chiarire. Potrebbero esserci novità, non ti isolare: accetta gli inviti e ricorda che bisogna lasciar perdere la testardaggine. A volte ti fissi con persone impossibili da raggiungere, solo perché ti piace il gusto della sfida. Sul lavoro, ora hai speso troppo e tocca recuperare. Ma non temere. Una bella notizia arriverà e tutto migliorerà nella sfera professionale!

VERGINE – Tre stelle per il segno della Vergine. In amore sei stanco di accettare i compromessi e ora bisogna fare i conti con qualche problema da risolvere in famiglia. Venere è dalla tua parte e ora vuoi fare chiarezza nel tuo cuore: cerca di evitare gli scontri diretti e le polemiche. Sul lavoro, hai voglia di cambiare, ma ora non è il momento di agire. Le stelle sono dalla tua parte, ti aiuteranno, ma nel fine settimana sarà più distratto del solito!

BILANCIA – Quattro stelle per il segno della Bilancia. Venere è un po’ nervosa e da tempo stai mettendo in discussione tutta la tua vita privata: occhio perché la giornata di lunedì sarà particolarmente agitata. Se una persona ti piace, potrebbe anche non rispondere come vorresti: fai attenzione a rivolgere tutta la tua attenzione sulla persona giusta, potresti sbagliare. Sul lavoro, c’è chi si sente fuori dal gioco e ha una grande voglia di cambiare. Ma ora bisogna capire come fare, soprattutto perché sta iniziando una fase positiva!

SCORPIONE – Quattro stelle per il segno dello Scorpione. Venere è dalla tua parte e anche la Luna lunedì sarà favorevole. In amore evita le vendette, cerca di andare oltre, di dimenticare: ora hai bisogno di lasciarti andare a nuove emozioni e gli incontri sono favoriti anche nelle prossime settimane. Bene, no? Sul lavoro, giovedì potresti perdere le staffe, ma martedì riuscirà ad agire e a portare a casa belle soddisfazioni. La situazione generale è positiva, potresti anche recuperare qualche soldo e le cause e le vertenze stanno per risolvervi: insomma, il cerchio si chiude e una brutta pagina si lascia alle spalle!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni mattina – CLICCA QUI

SAGITTARIO – Cinque stelle per il segno del Sagittario. In amore chi ha iniziato una storia da poco ora si sta rendendo conto che può diventare importante. Chi, invece, è ancora single deve approfittare di questa settimana per lasciarsi andare alla passione, che sarà travolgente. Sul lavoro, le nuove iniziative sono favorite e una giornata positiva sarà quella di giovedì. Belle novità anche dal punto di vista legale ed economico: insomma, cosa chiedere di più?

CAPRICORNO – Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Venere è dalla tua parte e lo sarà per molte settimane ancora. In questi giorni potresti conoscere una persona interessante, con la quale potrai approfondire nei primi mesi del 2022: bisogna fare chiarezza nel cuore e lasciarsi andare alle emozioni perché il momento è positivo, tutto da vivere. Sul lavoro, la situazione è un po’ ferma e c’è qualcosa che non va. Occhio alle giornate di lunedì e martedì, potrebbero esserci tensioni di troppo!

ACQUARIO – Tre stelle per l’Acquario. Non vuoi trovare l’amore eterno, vuoi vivere però belle sensazioni. Occhio perché tornano i problemi con i nati sotto il segno del Cancro e sarebbe meglio, soprattutto nella giornata di giovedì, evitare le polemiche e le complicazioni. Sul lavoro, c’è chi ha cambiato, ha dato una svolta alla propria vita professionale, ma ora non è pienamente soddisfatto. Ci sarà qualche discussione in settimana, ma sarà utile!

PESCI – Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Venere è dalla tua parte, ma tu sei ancora un po’ diffidente in amore. Occhio ai ricordi, basta con il passato: guarda al presente. Potresti fare un incontro positivo, ma rifletti bene prima di prendere qualsiasi decisione. Sul lavoro, bisogna rimettere in ordine i conti, ma presto riceverai una bella soddisfazione. Forse, però, sei nervoso perché ti hanno promesso dei miglioramenti, che stanno tardando ad arrivare: fai attenzione soprattutto venerdì pomeriggio, meglio mantenere la calma!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox della settimana: la super classifica dal 22 al 28 novembre per tutti i segni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera ogni giorno.