Oroscopo di Branko 23 novembre: salute e amore di questo martedì

Ariete – Oggi dovrai fare i conti con un po’ di sbalzi d’umore, cercate però di non esagerare. Occhio alla dieta, basta con gli eccessi!

Toro – Cambiamenti in arrivo nella vostra vita, ma cercate di mantenere la calma: a volte serve anche fare passi indietro. Forse state pensando troppo, avete bisogno di qualche giorno di relax!

Gemelli – Siete sinceri e le vostre proposte verranno accolte bene da chi vi circonda. Cercate di andarvi mentalmente e i vantaggi non mancheranno!

Cancro – Una notizia inaspettata vi renderà ancora più splendenti e vi farà bene al cuore. Siete rilassati, questo vi permetterà di ricaricare le energie: cercate di trovare più tempo libero per voi stessi!

Leone – Avete fiducia in voi stessi e la gente vi invidia questo aspetto. Cercate di allontanare da voi le polemiche, i capricci e frenate l’entusiasmo per lo sport, non esagerate!

Vergine – La vostra quotidianità oggi non vi peserà, ma lo stile sedentario non fa per voi: che ne dite di un po’ di movimento? Branko vi consiglia di fare più sport, non fa male!

Bilancia – Avete troppi pensieri e state sognando ad occhi aperta. Siete stanchi, fate attenzione: cercate di rilassarvi un po’ di più!

Scorpione – State vivendo alla grande, cercate di non pensare ai dettagli inutili. Cercate di mantenere la calma: meglio riorganizzare tutti!

Sagittario – Avete degli obiettivi, non dimenticatelo mai. Mantenete la calma e cercate il giusto equilibrio tra azione e apatia, forza!

Capricorno – Oggi riuscirete a raggiungere un accordo e siete orgogliosi di questo. Cercate di non eccedere troppo, a volte è bene trovare un equilibrio!

Acquario – Bisogna rivedere dei piani. Per quanto riguarda la dieta, ora conoscete il vostro metabolismo e vi state prendendo cura di voi stessi. In amore, invece, bisogna seguire il cuore!

Pesci – Vi esprimete forse con vostra veemenza e questo vi mostrerà impertinenti agli occhi degli altri. Siete coraggiosi, ma occhio perché tendete sempre a fare troppo. Attenzione ai movimenti e alle lesioni, meglio non sforzarsi troppo!

