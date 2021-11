morgan,-lo-sfogo-in-diretta-della-mamma-luciana:-finisce-in-lacrime

Oggi pomeriggio, a Domenica In, è intervenuta in collegamento Luciana Colnaghi, la mamma di Morgan. Intervista dalla Venier, la donna ha parlato del lutto che ha colpito il figlio cantautore in giovane età: il suicidio del padre Mario. Inoltre, la signora ha parlato del rapporto con le compagne di Morgan. Si è commossa, Luciana, specie nel momento in cui Mara Venier le ha chiesto di ricordare il marito precocemente scomparso.

Morgan è stato invitato da Mara Venier a Domenica In, e ha parlato di suo padre, della sua giovinezza e della sua carriera di cantante. In collegamento da casa è apparsa poi la madre del cantautore, Luciana Calnaghi. Subito la donna è scoppiata in lacrime, provata dal ricordo del lutto subito dalla famiglia, quando Mario Castoldi, il padre di Morgan, si è tolto la vita. “Mio marito era la vera mamma“, ha detto la signora Luciana. “Perché passava più tempo con lui”.

Le parole di Luciana, la madre di Morgan

Luciana ha spiegato che è stato molto difficile per la famiglia affrontare quella tragedia. Ci sono state difficoltà emotive ed economiche. I suoi due figli hanno dovuto cominciare a lavorare da giovanissimi per portare un po’ di soldi a casa. Morgan aveva solo sedici anni quando suo padre si è tolto la vita.

Oggi Luciana si preoccupa soprattutto della serenità del figlio. In realtà, confessa di essere un po’ triste: non riesce a godersi il figlio e le nipoti (cioè le figlie di Morgan) come vorrebbe. Il cantautore non va spesso a trovarla, e lei ne soffre. In più la madre di Morgan ha rivelato di non aver mai avuto un buon rapporto con le compagne del figlio. Morgan ha ironizzato. “La prima volta che ho portato Asia a casa, lei le ha detto Senti, come hai detto che ti chiami? Ad Asia!’”.

“Eh, ma io non la conoscevo”, ha risposto Luciana. “Non mi occupavo di spettacoli ma della mia famiglia, non leggevo neanche i giornali”. Infine, la signora ha detto la sua anche sulla lite del figlio a Ballando con le Stelle con Selvaggia Lucarelli. Luciana ha spiegato che le dispiace, perché ha conosciuto la Lucarelli l’ho conosciuta molto anni fa… “E lei si è seduta al mio fianco con un sorriso così dolce… l’ho conosciuta come una ragazza molto dolce che voleva bene a Marco e mi è dispiaciuto. Volevo dirle di tornare com’era prima, questa sua aggressività magari è dovuta alla vita che con lei forse non è stata facile”.

Il rapporto di Luciana con il figlio Marco

Per il cuore di mamma Morgan non ha difetti: è un ragazzo d’oro. “Lui è un figlio molto sensibile“, ha spiegato la donna alla Venier. “Non gli importa niente del denaro perché ha in mente solo la musica. Ha bisogno di affetto. Gli si avvicinano degli opportunisti, non voglio dire se uomini o donne. E questo gli provoca molto dolore”.

Nonostante tutto, mamma Luciana e Morgan sono uniti da un affetto profondo e da un legame fortissimo. “Credo sempre a quello che mi dice mio figlio”, ha dichiarato la donna. “Ho verificato che è sempre tutto vero, c’è questo rapporto sincero tra di noi”,

