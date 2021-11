meteo-22-novembre:-ecco-le-regioni-a-rischio-maltempo

Il meteo per questo 22 novembre si prevede piovoso in molte regioni d’Italia, che farà una pausa nella giornata di martedì, per poi ritornare il maltempo.

Il meteo prevede che in questo lunedì 22 novembre la Penisola sarà investita da una nuova perturbazione, che darà un po’ di sosta solo nella giornata di domani. Questa nuova ondata di maltempo riguarderà anche il Sud Italia, che in questi giorni ha potuto godere di un clima molto sereno, con valori massimi che hanno raggiunto i 22 gradi. Anche le Isole maggiori non saranno risparmiate dalle piogge, mentre sulle Alpi è prevista neve sopra dei 1.300 metri di quota.

Il cielo sarà coperto quasi in tutta Italia, in particolare le regioni a rischio pioggia sono quelle situate al Nord-Ovest della Penisola, Lombardia, Emilia-Romagna, sud del Veneto, nord della Sardegna, Lazio e fenomeni più intensi sulla Campania. In quest’ultima regione la Protezione Civile regionale l’allerta meteo gialla dalla mezzanotte fino alle 23:59 di oggi, lunedì 22 novembre. Gli unici territori esclusi da rischi connessi ai temporali saranno l’Alta Irpinia,Sannio e Tanagro. Per quanto riguarda le temperature sono in diminuzione i valori massimi al Nord e nelle regioni tirreniche. Ecco le previsioni meteo nello specifico:

Meteo Nord Italia 21 novembre 2021

Molte nuvole questa mattina in tutte le regioni al Nord Italia con piogge sparse su Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, mentre sarà nuvolosa, ma asciutta l’area a Nord-Est. Il non ci saranno variazioni di rilievo, infatti continueranno le piogge sugli stessi settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo salvo in Triveneto, mentre si prevede neve sulle zone montuose lombarde.

Centro

Il mattino al Centro Italia sarà caratterizzato da molte nubi sparse, con piogge sulla costa tirrenica., dunque Toscana, Lazio e Umbria occidentale. Al pomeriggio continuano le piogge sugli stessi settori a carattere più intenso sul Basso Lazio, nuvoloso nelle restanti aree. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile.

Sud e Isole

Già dalle prime ore del mattino si prevedono temporali intensi sulla Campania, mentre saranno più deboli le piogge che cadranno sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche nel resto dell’Italia meridionale. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse sulle regioni Peninsulari, più asciutto sulle Isole Maggiori e la Calabria

