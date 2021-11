La showgirl e attrice Maria Monsé entra al GF Vip: ve la ricordate a Non è la Rai? Eccola ai suoi esordi in televisione.

Maria Concetta La Rosa, catanese classe 1974, per tutti Maria Monsé, ex showgirl e attrice, ma soprattutto personaggio televisivo molto in vista e molto discusso. Sarà lei, insieme a Patrizia Pellegrino, a entrare questa sera nella casa del Grande Fratello Vip. Sposata dal 2006 con l’imprenditore Salvatore Paravia, ha grande esperienza sul piccolo schermo.

Molte sono state – soprattutto negli ultimi tempi – le critiche piovute addosso a Maria Monsè, perché “vizia” troppo la figlia, molto presente sui social e in televisione. In particolare, ha fatto discutere quanto emerso qualche tempo fa, quando si è saputo che alla ragazzina è stato concesso di rifarsi il naso.

Nei giorni scorsi, il noto personaggio televisivo, che è anche seguitissimo sul suo profilo Instagram, è stato ospite della trasmissione Forum e sempre nei giorni scorsi è emersa la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, un’edizione che dovrebbe concludersi ancora una volta a marzo e che sta entusiasmando i tanti fan.

Vi ricordate di Maria Monsé a Non è la Rai? Vi rispolveriamo la memoria…

Coinvolta in passato da un conduttore tv e giornalista nello scandalo Vallettopoli, anche se poi in realtà non venne nemmeno mai interrogata come persona informata sui fatti, Maria Monsé nel corso di questi anni è diventata presenza quasi fissa nei salotti di Barbara D’Urso. Peraltro non è il suo primo Grande Fratello Vip: ci aveva già partecipato nel 2018.

In quell’occasione, l’attrice e showgirl restò nella casa più famosa d’Italia appena una quindicina di giorni. Ma in pochi la ricordano davvero ai suoi esordi e per questo è il momento di rispolverarvi la memoria. Il suo debutto risale al 1992, quando ha solo 18 anni e partecipa alla seconda edizione di un programma che ha cambiato la televisione italiana e del quale si parla ancora oggi, a 30 anni dal suo lancio.

Stiamo parlando ovviamente di Non è la Rai, che ha lanciato nel mondo dello spettacolo italiano non solo Maria Monsé, ma tante ragazze poi diventate amate e apprezzate attrici. Per fare qualche nome, Laura Freddi, Antonella Mosetti, Ambra Angiolini, Nicole Grimaudo, Veronika Logan e soprattutto Miriana Trevisan, che la Monsé ritroverà nella casa del GF Vip.

