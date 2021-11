Maria Chiara Giannetta: chi è l’attrice che interpreta Blanca

Maria Chiara Giannetta è un’attrice che si è fatta conoscere dal pubblico in particolare per aver interpretato la capitana Anna Olivieri in “Don Matteo”. Da oggi, lunedì 22 novembre, sarà possibile seguirla nella nuova serie in onda su Rai 1 intitolata “Blanca”.

Maria Chiara Giannetta è un’attrice foggiana di 29 anni che si è fatta conoscere dal pubblico per aver interpretato la capitana Anna Olivieri nella fiction “Don Matteo”.

A partire da questa sera andrà in onda una nuova serie prodotta da Lux Vide e con Rai Fiction, “Blanca” (tratta dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi), nella quale sarà possibile seguire Maria Chiara in veste di protagonista.

Maria Chiara Giannetta: biografia e carriera dell’attrice

Maria Chiara Giannetta è nata a Foggia il 20 maggio del 1992. Appassionata di teatro e recitazione fin da piccola, all’età di dieci anni ha cominciato a prendere parte a vari spettacoli teatrali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Chiara Giannetta (@mariachiaragiannetta_official)

Come riportato dal sito Biografie online, Maria Chiara ha frequentato l’Istituto tecnico per le attività sociali e, successivamente, si è laureata presso l’Università degli Studi della sua città in Filosofia. Nel frattempo, l’attrice ha studiato recitazione al Teatro dei Limoni e, in seguito, si è trasferita a Roma ed ha iniziato a frequentare il Centro sperimentale di Cinematografia. Maria Chiara ha preso parte a diversi spettacoli mentre studiava, tra i quali “Chicago”, “Il gatto con gli stivali”, “I racconti di Silente” e “Girotondo”.

La svolta è arrivata quando ha iniziato a partecipare a delle fiction, tra cui “Che Dio ci aiuti” e “Don Matteo” nel 2014, per un ruolo di secondo piano. A distanza di quattro anni, Maria Chiara è stata scelta nuovamente per interpretare Anna Olivieri nella stessa fiction ed il suo personaggio è stato particolarmente apprezzato.

Nel 2016, l’attrice è stata presa nel cast della serie televisiva “Baciato dal sole” e nel suo primo film “La ragazza del mondo”. In seguito ha recitato in diversi film, come “Tafanos” nel 2018, “Bentornato Presidente!”, “Mollami” e “Ricordi?” nel 2019.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non sono molte le notizie disponibili sul suo conto. Maria Chiara è molto seguita su Instagram, dove condivide soprattutto scatti relativi al suo lavoro. Oltre alla recitazione, l’attrice ha una passione per la fotografia e nel tempo libero le piace giocare a tennis e leggere i libri dei suoi autori preferiti, tra cui spicca Philip Roth.

