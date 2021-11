marco-pantani,-si-indaga-ancora:-aperto-un-nuovo-fasciolo

Marco Pantani, sulla morte del “Pirata” la Procura della Repubblica di Rimini riceve un memoriale della famiglia e apre un’altra inchiesta

Mamma Tonina e papà Paolo non si sono mai arresi, nonostante siano passati quasi 18 anni da quella maledetta notte di San Valentino del 2004.

Il campione del ciclismo Marco Pantani, vincitore nel 1998 sia del Tour de France sia del Giro d’Italia, fu trovato senza vita nel recidence Le Rose di Rimini. Secondo la versione ufficiale il “Pirata”, come lo chiamavano fan e giornalisti, è morto per overdose.

E proprio a questa tesi i genitori non si sono mai arresi e da allora varie sono state le inchieste. Basta pensare che dal 2019 indaga anche l’Antimafia. Come riporta il Quotidiano Nazionale, la Procura di Rimini ha aperto un nuovo fascicolo per far luce se si è trattato di omicidio. Nomi sul registro degli indagati non ci sono perché il procedimento è contro ignoti.

Marco Pantani, perché la nuova inchiesta

Ci sono due sentenze della Cassazione (di altrettante inchieste, del 2004 e del 2014) che danno come verità la vicenda dell’overdose ma la storia non ha mai convinto pienamente i familiari. I genitori nei giorni scorsi hanno incontrato i pm della procura romagnola e hanno spiegato cosa secondo loro non torna.

Ma a far insospettire che la verità non sia emersa sono alcune dichiarazioni fatte negli ultimi anni da esponenti della malavita organizzata.

La nuova indagine nasce infatti da un memoriale consegnato alla Procura consistente in 51 pagine più dai verbali che sono stati desecretati dalla Commissione Parlamentare Antimafia che ha interrogato anche detenuti.

“Marco è stato ucciso“, disse nel Fabio Miradossa, l’uomo che gli forniva la cocaina. La Commissione aveva anche ascoltato, ex boss della mala milanese Renato Vallanzasca. Disse che gli fu riferito di scommettere contro Pantani nel Giro del 1999 perché avrebbe perso. Insomma, Pantani forse è rimasto schiacciato in una storia di scommesse clandestine.

